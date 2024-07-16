ХК СКА проведет матчи нового сезона в Ледовом дворце из-за пожара на «СКА Арене»

Хоккейный клуб Санкт-Петербурга СКА в сезоне 2024/25 проведет матчи в Ледовом дворце, а не на «СКА Арене». Это связано с необходимостью устранить проблемы в работе площадки после пожара, сообщили в пресс-службе команды.

Речь идет о домашних матчах СКА. Эксперты отвели более длительное время на устранение неполадок из-за масштабов стадиона и сложности ее систем пожарной безопасности.

«В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества»,— добавили в пресс-службу хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что чаша стадиона пострадала в результате пожара 9 июня. Тогда возможной причиной возгорания называли неисправность проводки.

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