Обновленную банкноту в 1 тыс. рублей могут выпустить к концу 2025 года

Банк России планирует выпустить новую тысячерублевую купюру с обновленным дизайном в конце следующего года, сообщил заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов. В голосовании за выбор символов для новой банкноты приняло участие почти 300 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы ЦБ Сергей Белов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания консультативного совета по банкнотам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы ЦБ Сергей Белов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания консультативного совета по банкнотам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В интервью «Известиям» он уточнил, что точную дату выпуска объявят по мере того, как будет реализовываться процесс создания купюры. Он, продолжил господин Белов, подразумевает несколько этапов: разработку концептуального дизайна, создание эскиза, подготовку к производству и изготовление печатного проекта.

Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России после завершения голосования, которое продлится до 12 декабря.