Кредиты росли для хищений

Как стало известно “Ъ”, в Басманном суде Москвы начался заочный процесс по делу бывших председателя совета директоров Росэнергобанка Константина Шварца и начальника отдела поддержки корпоративного бизнеса этого кредитного учреждения Юлии Жерихиной. Находящиеся в международном розыске фигуранты обвиняются в хищении из банка более 3 млрд руб. По данным следствия, они вынуждали заемщиков оформлять более крупные, чем им было нужно, кредиты, а разницу переводили на подконтрольные фирмы. Отметим, что в 2022 году Юлия Жерихина, получив пять лет условно за хищение из Росэнергобанка почти 2 млрд руб., не стала дожидаться новых обвинений и уехала за границу. Ее подельник Шварц оказался в Эстонии, где он, к слову, родился, сразу же после краха банка в 2017 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расследование махинаций в Росэнергобанке было начато Следственным комитетом России (СКР) менее чем через два месяца после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее оно лишилось в апреле 2017 года в связи, как отмечал Центробанк, с неспособностью исполнять свои обязательства перед кредиторами, в том числе и из-за «недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в выводе активов».

С тех пор в одно производство был объединен целый ряд уголовных дел в отношении бывшего топ-менеджмента этого банка. По мере установления причастности того или иного сотрудника Росэнергобанка к совершению преступления дело в отношении него вновь выделялось в отдельное производство. Так было и в случае с бывшими председателем совета директоров Росэнергобанка Константином Шварцем и начальником отдела поддержки корпоративного бизнеса этого кредитного учреждения Юлией Жерихиной. Рассмотрение дела в отношении них по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Басманном суде столицы началось в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся в международном розыске. Отметим, что обвиняемая Жерихина скрылась от правоохранительных органов не так давно. В апреле 2022 года Таганский суд Москвы по делу о хищении из Росэнергобанка почти 2 млрд руб., совершенном обвиняемой в сговоре все с тем же Константином Шварцем, приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно. 10 ноября того же года осужденная Жерихина лично пыталась оспорить решение райсуда в апелляционной инстанции, но та оставила приговор в силе. А уже через пять дней после этого Юлия Жерихина, к которой у следствия появились вопросы по другим эпизодам «большого» уголовного дела, улетела в Казахстан и больше в Россию не возвращалась. Ее предполагаемый сообщник Шварц, по данным “Ъ”, выехал в Эстонию, где он и родился, еще раньше — вскоре после краха Росэнергобанка.

По данным “Ъ”, в уголовном деле, которое предстоит рассмотреть Басманному суду, три эпизода хищений из Росэнергобанка на общую сумму более 3 млрд руб. При этом Константин Шварц обвиняется в двух преступлениях, а Юлия Жерихина — в одном. Все вменяемые фигурантам в вину хищения совершались, как установило следствие, как под копирку — по той же схеме, о которой говорилось ранее в материалах уголовного дела, которое уже рассмотрено Таганским судом. В частности, речь идет о весьма специфическом способе кредитования юридических лиц, являвшихся клиентами банка. Так, вместо необходимых заемщику 400 млн руб. брать ему по указанию господина Шварца приходилось 1,4 млрд руб. При этом лишний миллиард, обслуживание которого якобы брал на себя сам банк, получателю кредита следовало перевести авансом на подобранную Юлией Жерихиной фирму-однодневку, обещавшую поставить тот или иной товар. Однако за подобными сделками, как считают правоохранители, скрывались банальные хищения, поскольку упоминаемые в деле «организации заведомо не могли поставить товары или оказать услуги».

По версии СКР, разработчиком этой схемы являлся Константин Шварц, а Юлия Жерихина занималась ее реализацией, действуя из «корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления».

Напомним, что после краха Росэнергобанк остался должен вкладчикам более 41 млрд руб. Тогда по горячим следам правоохранители обнаружили вывод активов на сумму 3,3 млрд руб., а год спустя Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего президента Рост-банка Артема Хенкина, сменившего Константина Шварца на его посту в Росэнергобанке за несколько месяцев до отзыва у кредитного учреждения лицензии. По версии следствия, также скрывшийся за границей и объявленный в 2018 году в международный розыск господин Хенкин причастен к выводу средств из Росэнергобанка.

Отметим, что в декабре 2021 года по делу о растрате и участии в организованном преступном сообществе в особом порядке три с половиной года условно в Басманном суде получила бывшая заместитель председателя правления и член совета директоров Росэнергобанка Мария Маклакова.

Олег Рубникович