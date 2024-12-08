Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туфельки Дороти из «Волшебника страны Оз» проданы с аукциона за $28 млн

Туфли, которые носила Джуди Гарленд на съемках фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году, были проданы на аукционе за $28 млн. Как отмечается в заявлении аукционного дома Heritage Auctions, рубиновые туфельки, одна из четырех пар, которые на съемках надевала Джуди Гарленд, игравшая в фильме роль девочки Дороти, стали самым дорогим связанным с кино предметом, проданным на аукционах за все годы.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Благодаря этому результаты всего аукциона, на котором были представлены памятные предметы, связанные с Голливудом, оказались рекордными: он принес $38 млн. В Heritage Auctions считают, что столь «поразительные результаты показывают, насколько важны для культуры и коллекционеров фильмы и связанные с ними памятные предметы».

У проданной пары туфелек Дороти интересная судьба. Они принадлежали коллекционеру Майклу Шоу. В какой-то момент он передал их на время музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс (штат Миннесота), и оттуда они были похищены в 2005 году. В 2018 году правоохранительным органам удалось их найти. Обвинения в краже были предъявлены двум пожилым американцам: Терри Мартину и Джерри Халу Салитерману. Первый из них признал свою вину в прошлом году, второй до сих пор настаивает на своей невиновности. Коллекционер Майкл Шоу смог получить туфельки обратно только в марте 2024 года.

На аукционе за лот боролись 25 участников. Победитель участвовал в торгах удаленно. Еще одна из четырех пар рубиновых туфелек была продана с аукциона в 2000 году всего за $666 тыс. В 2012 году Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо выкупили за $2 млн другую пару и подарили их музею Академии киноискусств в Лос-Анджелесе.

Как снимали легендарный голливудский фильм о стране Оз — в материале «Ъ» «Без волшебства за кадром».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...