Туфельки Дороти из «Волшебника страны Оз» проданы с аукциона за $28 млн

Туфли, которые носила Джуди Гарленд на съемках фильма «Волшебник страны Оз» в 1939 году, были проданы на аукционе за $28 млн. Как отмечается в заявлении аукционного дома Heritage Auctions, рубиновые туфельки, одна из четырех пар, которые на съемках надевала Джуди Гарленд, игравшая в фильме роль девочки Дороти, стали самым дорогим связанным с кино предметом, проданным на аукционах за все годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Благодаря этому результаты всего аукциона, на котором были представлены памятные предметы, связанные с Голливудом, оказались рекордными: он принес $38 млн. В Heritage Auctions считают, что столь «поразительные результаты показывают, насколько важны для культуры и коллекционеров фильмы и связанные с ними памятные предметы».

У проданной пары туфелек Дороти интересная судьба. Они принадлежали коллекционеру Майклу Шоу. В какой-то момент он передал их на время музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс (штат Миннесота), и оттуда они были похищены в 2005 году. В 2018 году правоохранительным органам удалось их найти. Обвинения в краже были предъявлены двум пожилым американцам: Терри Мартину и Джерри Халу Салитерману. Первый из них признал свою вину в прошлом году, второй до сих пор настаивает на своей невиновности. Коллекционер Майкл Шоу смог получить туфельки обратно только в марте 2024 года.

На аукционе за лот боролись 25 участников. Победитель участвовал в торгах удаленно. Еще одна из четырех пар рубиновых туфелек была продана с аукциона в 2000 году всего за $666 тыс. В 2012 году Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо выкупили за $2 млн другую пару и подарили их музею Академии киноискусств в Лос-Анджелесе.

Как снимали легендарный голливудский фильм о стране Оз — в материале «Ъ» «Без волшебства за кадром».

Алена Миклашевская