Лучшим комментатором страны, по мнению болельщиков, стал Владимир Стогниенко. Вручение премии «Голос спорта» уже в шестой раз провела профильная ассоциация. В Олимпийском комитете России, где прошло награждение, побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @stognienko80 Фото: @stognienko80

Спортивный комментатор — профессия непростая, мало кого критикуют с такой регулярностью. В уходящем году негативно в адрес дикторов высказались многие, даже главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Так что лучших выбрать было непросто, но мэтры Российской ассоциации спортивных комментаторов справились. Важность события подчеркнул своим визитом в Олимпийский комитет министр спорта Михаил Дегтярёв. Он лично вручил премию лучшему комментатору Евро-2024 Роману Трушечкину. Стоит сказать, что также господин Дегтярев пообещал всем, кто собрался в этот день в зале, много хороших новостей, причем в самое ближайшее время. Правда, уточнять, о чем идет речь, чиновник в итоге не стал.

Стоит отметить победу Дарьи Исаевой в номинации «Женский голос спорта», особенно если учесть, что она работает на Okko в сложнейшем и самом популярном направлении — футболе. В самой же престижной номинации «Народный комментатор», где победителя выбирали болельщики путем интернет-голосования, уже не в первый раз победил Владимир Стогниенко. Глава Ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов подчеркнул, что новых звезд в профессии в последние годы так и не появилось:

«Володя Стогниенко остался в памяти, и никто другой не вырос. Вы понимаете, что это такое? Комментаторы, ау! Почему народ за него? Подумайте на эту тему. Я считаю, что, конечно, у комментатора должно быть обостренное чувство справедливости. Он должен быть сдержанным и очень ответственным за каждое слово, которое говорит, тем более в эфире. Вот и все».

Может быть, в дальнейшем ситуация изменится, хотя стоит отметить, что института или академии, где можно было бы научиться комментаторскому мастерству, в России до сих пор нет.