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Награда по сезону

На фестивале «Зимний» победила «Операция "Холодно"»

В Москве завершился третий открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Лучшим фильмом его конкурсной программы жюри выбрало комедию Данила Иванова «Операция "Холодно"». Ей же достались призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль для актера Антона Кузнецова, сыгравшего влюбленного милиционера. Итоги фестиваля комментирует Юлия Шагельман.

Фильм «Операция “Холодно”» вызвал у жюри фестиваля необъяснимо теплые чувства

Фильм «Операция “Холодно”» вызвал у жюри фестиваля необъяснимо теплые чувства

Фото: Кинокомпания Никиты Владимирова

Фильм «Операция “Холодно”» вызвал у жюри фестиваля необъяснимо теплые чувства

Фото: Кинокомпания Никиты Владимирова

Хотя «Зимний» и позиционирует себя как фестиваль авторского кино, из восьми фильмов конкурса этому определению соответствовали, пожалуй, только два. Остальные можно с натяжкой назвать популярным несколько лет назад словом «арт-мейнстрим», а скорее просто мейнстримом: это ленты популярных жанров (комедия, мелодрама, хоррор), чьи создатели явно заинтересованы в широкой аудитории больше, чем в фестивальных успехах.

Именно таков победитель «Зимнего», который идет в прокате уже сейчас (а предыдущий фильм Данила Иванова, тоже комедия, «В баню!», содержание которой вполне исчерпывается ее названием, как раз вышел в онлайн-кинотеатрах). Чем так зацепила режиссура этого ходульного подражания творчеству братьев Коэн жюри во главе с главным продюсером кинопоказа и кинопроизводства «Первого канала» Сергеем Титинковым, не вполне понятно. Но роль, сыгранная Антоном Кузнецовым, и впрямь получилась яркой и запоминающейся, хотя фильму это не особо помогло.

Однако приз за лучшую женскую роль достался Eле Санько, сыгравшей в «Чувствах» Виктории Мокеровой авторитарную мать, буквально удушающую своей любовью великовозрастного сына. А сама Мокерова получила награду за лучший сценарий — аванс, но вполне оправданный, ведь в ее ленте действительно ощущается пусть пока не очень уверенный, но свой авторский почерк.

Специальным призом жюри отметило самый бескомпромиссно авторский фильм конкурса — «Гирокастру» Юрия Арабова. Это первая режиссерская работа знакового сценариста, ставшая его последней перед смертью в 2023 году. Снята она была еще в 2020 году, но не успела выйти на экраны при жизни Арабова, возможно, из-за своего абсолютного немилосердия к зрителю и полного отсутствия каких-либо прокатных перспектив.

Гирокастра — родной город албанского диктатора Энвера Ходжи (Неритан Личай), но для москвички Кати (Полина Лиске), приехавшей сюда, чтобы выйти замуж за археолога Ариана (Бесмир Битраку), с которым она познакомилась во время учебы в МГУ, это место становится пространством давящего кафкианского абсурда. Поначалу Катя ослепляет новых сограждан нездешней красотой, выделяясь на серых улицах, как экзотическая залетная птица. Не удивительно, что у нее в городе находится только одна подруга — многодетная мать Вальбона (Лоредана Гьечи) с несколько безумным блеском в глазах.

Но случайная встреча с вождем на посвященной ему выставке запускает маховик страшных событий. Ариана арестовывают, а после разрыва Ходжи с хрущевским СССР Катя теряет работу учительницы русского языка и становится изгоем. Мужа приговаривают к расстрелу, затем в тюрьму попадает и Катя, и ее надсмотрщицей оказывается именно Вальбона.

Фильм продолжает разговор на темы, которые Арабов исследовал в своих совместных работах с Александром Сокуровым: природы власти, тоталитаризма, свободы и ее подавления, места в государственной системе людей-«винтиков», которые после ее падения будут кричать, что просто исполняли приказы. Они, безусловно, актуальны по сей день, и не только для Албании. Но изъясняется картина настолько изощренным эзоповым языком, что к середине третьего часа хронометража уже хочется, чтобы автор хоть что-нибудь выразил в простоте.

Еще один приз, за лучшее визуальное решение, получил оператор Шандор Беркеши, снявший «День недели — любой» Алены Званцовой. Как все картины этой постановщицы, этот фильм о любви. На сей раз друг друга любят Леша (Михаил Тройник) и Туся (Евгения Крегжде), благополучные москвичи творческих профессий: он писатель, она организовывает какие-то фестивали. Туся получает онкологический диагноз, который в фильме равнозначен неминуемой смерти, и муж решает последовать на тот свет за ней, совершив двойное самоубийство, когда болезнь станет совсем невыносимой. Туся при этом почему-то совсем не лечится, но щеголяет стильно обритым черепом и элегантными тюрбанами, что очень идет актрисе Крегжде. Но случается небольшая загвоздка: Леша знакомится в кафе с молодой официанткой Луизой (Дарья Квасова), и помирать ему уже не очень хочется.

Весь фильм герои изводят друг друга и зрителя истерическими сценами и выморочными диалогами, которые, по собственному признанию актера Тройника, ему было очень трудно запоминать — и это, увы, заметно на экране. Несмотря на присутствие в кадре настоящих московских улиц, баров и кафе, упоминание соцсетей компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и книжной премии «Национальный бестселлер», происходит все в таком оторванном от реальности пространстве, что поверить в эту историю решительно невозможно. А абсурдный финал окончательно превращает взвинченную мелодраму в комедию, хотя в режиссерский замысел это, кажется, не входило. Что до операторской работы, она здесь вышла глянцевая и поверхностная, то же в целом можно сказать и про весь третий выпуск «Зимнего».

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