Конституционный суд РФ (КС) готовится вынести решение по обращению сочинских садоводов. Граждане обжаловали положения гражданского законодательства, на основании которого суды изъяли их участки в Сочи. Руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский рассказал, как решение КС по делу может повлиять на ситуацию в стране в целом.

Иван Брикульский

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«Сам факт того, что жалобы приняты к рассмотрению — хороший знак. Несмотря на то, что дело касается сочинских садоводов, оно носит стратегический характер: речь идет о неприкосновенности права собственности. Если согласиться с прокуратурой в том, что можно отнимать собственность из-за ошибок публичной власти и вне сроков исковой давности, открывается чудовищная воронка произвола: под такую "деприватизацию" может попасть какая угодно собственность. Учитывая, что прокуратура говорила о тысячах подобных исков, недостаточно, как просили госорганы, ограничиться лишь толкованием норм Гражданского кодекса (ГК). Необходимо внести такие изменения и правки, которые бы пресекали любую подобную интенцию. Неприкосновенная частная собственность — одна из основ конституционного строя. В первую очередь, мы говорим о добросовестных приобретателях.

Есть нюансы в понимании, кто такие добросовестные приобретатели и что такое справедливая компенсация, поскольку у прокуратуры собственное понимание. Например, на выступлении в КС представитель прокуратуры усомнился не только в добросовестности ряда заявителей, но и намекнул, что добросовестность должна ими доказываться. Если добросовестный приобретатель обязан доказывать свою добросовестность, нам сложно говорить о соблюдении каких-то базовых стандартов правового государства. Человек не может платить своей собственностью за ошибки, которые допустило государство много лет назад. Возникает вопрос: а должна ли тогда таким же образом доказываться добросовестность и осмотрительность государственных органов?

В целом, можно было бы согласиться с прокуратурой и изменениями статьи 304 Гражданского Кодекса (защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения), предусматривающей компенсацию утраты права собственности на земельный участок по воле государства. Вопрос в размере такой компенсации, расчетах. Статья 35 (часть 3) Конституции устанавливает, что любое изъятие собственности допускается лишь в условиях равноценного возмещения. Такой равноценности, на мой взгляд, может соответствовать рыночная стоимость земельного участка на момент рассмотрения судебного дела о признании права отсутствующим либо компенсация в виде равноценного земельного участка. Однако все эти 10-20 лет владелец земельного участка не только содержал, но и платил за него налог. Значит, равноценное возмещение не может игнорировать и этот факт.

Но Генпрокуратура предлагает компенсировать исключительно выкупную стоимость, за которую земельный участок был приобретен у государства.

Это дело могло быть решено на уровне ординарных судов при правильном толковании ГК. Проблема обрела конституционных характер, во-первых, в силу массовости: дела садоводов массово и ретроспективно пересматриваются спустя много лет. Эта история затронула тысячи людей. Во-вторых, из-за использования механизмов ГК для лишения собственности, в-третьих, информационного резонанса.

Никто не может гарантировать, что завтра аналогичная ситуация не произойдет в других регионах, где садовые участки граничат с особо охраняемыми природными территориями, федерального или регионального значения.

Лесоустройство 2016 года проводилось в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2013 №534, утвердившего границы Сочинского национального парка. Это Постановление прошло проверку на законность в Верховном суде. По какой-то причине прокуратура и суды общей юрисдикции эти факты проигнорировали. Во всех гражданских, да и уголовных делах выводы о незаконном нахождении земельных участков в частной собственности базируются на заключении специалиста ФГБУ "Сочинский национальный парк", сопоставившего материалы лесоустройства 1997 года с кадастровой картой.

Вовсе не случайно Верховный Суд в этом году стал отменять десятками судебные постановления по такого рода гражданским делам, вынесенные в пользу прокуратуры, и направлять их на новое рассмотрение. Совершенно очевидно, что судам следует более внимательно относиться к аргументам граждан».