Дептранс Москвы: с 2 января меняются тарифы на проезд в метро и общественном транспорте

Согласно сообщению департамента транспорта Москвы, с 2 января 2025 года:

— разовая поездка по карте «Тройка» по билету «Кошелек» (один из самых популярных видов поездок) подорожает с 57 до 63 руб.;

— поездка в метро и по МЦК при оплате по биометрии — с 53 до 59 руб.;

— поездка в метро, по МЦК и в наземном транспорте при оплате банковской картой — с 64 до 70 руб.

— «Единый» без лимита поездок на месяц — с 2870 до 3070 руб.

— «Единый» без лимита поездок на год — с 20,5 тыс. до 22 тыс. руб.

«Корректировка тарифов необходима для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города,— сообщили в дептрансе.— С 2011 года мы сохраняем тарифы на проезд в городском транспорте ниже инфляции на 25%».

С 2 января нельзя будет купить билет «Единый» на 60 поездок, доля поездок по такому билету — всего 1%, пояснили в департаменте: «Вместо него пассажиры смогут воспользоваться более выгодным билетом "Кошелек" — поездки по нему не сгорают в течение 45 дней, сама стоимость идентична, а при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт действует скидка 50% на следующую поездку». «Единый» на одну или две поездки остается.

Тарифы на общественном транспорте, напомним, в 2023 году повышались дважды: с 2 января и с 15 октября. В 2024 году тарифы менялись 20 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тарифы снова привели в движение».

Иван Буранов