Паром между Сочи и турецким Трабзоном запустят в середине декабря

В середине декабря планируется возобновление паромного сообщения между Сочи и турецким городом Трабзон. Судно начнет курсировать впервые спустя 13 лет, пишет «Российская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Паром Sea Вridge сможет перевозить почти 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей за рейс. Судно пришвартовано на турецком берегу, откуда будет выходить в 21:00 и прибывать в 9:00 следующего дня. Паром будет ходить дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Расписание, как уточняется, составлено с учетом интересов туристов, которые смогут провести несколько дней в Турции и вернуться тем же путем.

На борту парома будут работать кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, компьютерный игровой зал и другие детские зоны. Билет на паром будет стоить от 6 тыс. руб. за сидячее место, от 20 тыс. – за место в каюте и порядка 30-35 тыс. за автомобиль в зависимости от его размера.

Утверждается, что судно находится в отличном состоянии. Оно построено в 1974 году в Италии. Паром прошел полную реновацию в 1991 и 2020 годах. Экипаж судна пока формируется. Объем инвестиций в проект не уточняется, однако известно, что срок его окупаемости составит семь-восемь лет.

Вячеслав Рыжков