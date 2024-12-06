Оплату по биометрии планируют ввести на всем общественном транспорте Москвы

В Москве планируют расширить систему биометрической оплаты проезда на все виды общественного транспорта, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

«Те, кто живет в Москве, могут завести соответствующее приложение, сфотографироваться, разрешить пользоваться вашей биометрией, могут спокойно зайти в метрополитен, не используя телефон, наличные денежные средства или кредитную карту»,— напомнил министр в ходе Веронского Евразийского экономического форума (цитата по «Прайму»).

Оплата по биометрии в московском метро заработала в 2021 году. В октябре текущего года заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов говорил, что за три года пользователи совершили более 125 млн проходов с использованием данного способа оплаты. Ежедневно с помощью биометрии совершается около 160 тыс. проходов, отмечал он.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что объем трансакций без использования карт в России к концу года составит 25%. Сбербанк планирует к концу года открыть доступ к своей сети оплаты по биометрии для клиентов других банков. Центробанк проводит пилотный проект, в котором уже заложена возможность оплаты со счетов различных банков.

Подробнее о биоэквайринге — в материале «Ъ» «Един в двух лицах».