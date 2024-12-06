Воронежская компания обсуждает с крупнейшими сахарными заводами Татарстана возможные направления модернизации их оборудования. Среди них — поставка нового оборудования, автоматизация процессов и проектирование. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежская компания ведет переговоры о модернизации сахарных заводов Татарстана

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Воронежская компания ведет переговоры о модернизации сахарных заводов Татарстана

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Ранее компания уже поставляла оборудование и работала над проектами на Буинском и Заинском сахарных заводах, а также рассматривает перспективы дальнейшего сотрудничества с регионом.

В ноябре 2024 года было подписано соглашение на поставку первого вертикального диффузионного аппарата с периферийным оборудованием для сахарного завода в Липецкой области. Оборудование предназначено для извлечения сахара из свекловичной стружки — одного из самых сложных и ключевых этапов производства. Технология разрабатывалась с учетом мирового опыта и потребностей российских производителей. Срок поставки нового оборудования составит два года.

По словам генерального директора компании, для России это значительный шаг в развитии сахарной отрасли, так как подобное оборудование ранее в стране не производилось. «До сих пор аналогичное оборудование поставлялось из Германии и Франции»,— отметил он.

Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов подчеркнул, что значительная часть оборудования для российских сахарных заводов традиционно была импортной. В последние годы проблемы с поставками и логистикой создали сложности, что требует системного подхода к замещению импорта. Хотя российские производители предлагают аналоги оборудования, этого недостаточно для полного покрытия потребностей отрасли.

В этом году урожай сахарной свеклы в Татарстане составил 2,6 млн тонн. Его переработкой занимаются Буинский и Заинский сахарные заводы.

Анар Зейналов