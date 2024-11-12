В Татарстане завершены работы по сбору сахарной свеклы на общей площади 55,6 тыс. га. Урожай составил 2,6 млн тонн. Об этом сообщили в Минсельхозпроде республики.

Средняя урожайность составила 471,5 центнера с гектара. Наивысшие показатели зафиксированы в Тетюшском районе (585 ц/га) и Бугульминском районе (560 ц/га). В Дрожжановском и Заинском районах урожайность также превысила 480 ц/га. Переработкой урожая занимаются Заинский и Буинский сахарные заводы.

Кроме того, в республике завершается уборка подсолнечника и кукурузы: подсолнечник обмолочен с 91% площадей, кукуруза — с 72%.

Анар Зейналов