«Цены на отели могут вырасти на 14–18% в 2025 году»
Дмитрий Богданов — о росте издержек отелей из-за скачка курса доллара
Отельеры Сочи заявили о росте стоимости издержек из-за повышения курса доллара. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов рассказал, как экономическая ситуация отразится на стоимости отдыха.
Дмитрий Богданов
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«Рост курса доллара оказывает значительное влияние на издержки сочинских отелей, особенно в сегментах 3, 4 и 5 звезд. Это связано с использованием импортных расходных материалов и комплектующих: мебель, посуда, отделочные материалы, лифты, компьютеры и техническое оборудование. Основные поставки осуществляются из Китая, Италии, Турции, Казахстана и других стран.
Расходы на обслуживание и ремонт импортного оборудования также значительно выросли. Помимо увеличения стоимости, процесс усложнился и требует больше времени. Иногда вместо ремонта приходится проводить демонтаж и замену на новое оборудование, поскольку российских аналогов часто нет или их качество не соответствует необходимым требованиям.
При низкой рентабельности многих объектов увеличение издержек на расходные материалы и комплектующие даже на 10–15% в сочетании с ростом зарплат на 20–30% вынуждает отели повышать цены. Это, в свою очередь, негативно сказывается на итоговых показателях, поскольку снижает процент загрузки в течение года.
Если курс доллара останется высоким или продолжит расти, цены на отели, по предварительным оценкам, могут вырасти на 14–18% в 2025 году. Дополнительное давление оказывают введение туристического налога и рост общего налогообложения.
В декабре загрузка традиционно ниже, чем в ноябре или январе, за исключением пиковых дат. Тем не менее ситуация остается стабильной: на новогодние праздники ожидается до 80% загрузки объектов на побережье и до 90-95% в горном кластере, несмотря на отсутствие ажиотажа из-за дорогих авиабилетов
Чтобы снизить зависимость от валютных колебаний, отели внедряют серьезные меры по корректировке системы закупок, ищут альтернативных поставщиков и переходят на местные аналоги импортных материалов.
Рост загрузки в течение года остается ключевым фактором для удержания стоимости на услуги отеля на приемлемом уровне».