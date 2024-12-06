«Цены на отели могут вырасти на 14–18% в 2025 году»

Отельеры Сочи заявили о росте стоимости издержек из-за повышения курса доллара. Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов рассказал, как экономическая ситуация отразится на стоимости отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором

«Рост курса доллара оказывает значительное влияние на издержки сочинских отелей, особенно в сегментах 3, 4 и 5 звезд. Это связано с использованием импортных расходных материалов и комплектующих: мебель, посуда, отделочные материалы, лифты, компьютеры и техническое оборудование. Основные поставки осуществляются из Китая, Италии, Турции, Казахстана и других стран.

Расходы на обслуживание и ремонт импортного оборудования также значительно выросли. Помимо увеличения стоимости, процесс усложнился и требует больше времени. Иногда вместо ремонта приходится проводить демонтаж и замену на новое оборудование, поскольку российских аналогов часто нет или их качество не соответствует необходимым требованиям.

При низкой рентабельности многих объектов увеличение издержек на расходные материалы и комплектующие даже на 10–15% в сочетании с ростом зарплат на 20–30% вынуждает отели повышать цены. Это, в свою очередь, негативно сказывается на итоговых показателях, поскольку снижает процент загрузки в течение года.

Если курс доллара останется высоким или продолжит расти, цены на отели, по предварительным оценкам, могут вырасти на 14–18% в 2025 году. Дополнительное давление оказывают введение туристического налога и рост общего налогообложения.

В декабре загрузка традиционно ниже, чем в ноябре или январе, за исключением пиковых дат. Тем не менее ситуация остается стабильной: на новогодние праздники ожидается до 80% загрузки объектов на побережье и до 90-95% в горном кластере, несмотря на отсутствие ажиотажа из-за дорогих авиабилетов

Чтобы снизить зависимость от валютных колебаний, отели внедряют серьезные меры по корректировке системы закупок, ищут альтернативных поставщиков и переходят на местные аналоги импортных материалов.

Рост загрузки в течение года остается ключевым фактором для удержания стоимости на услуги отеля на приемлемом уровне».