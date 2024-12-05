Депутаты Зернограда выступили в защиту арестованной Ирины Полищук

Ряд депутатов Зерноградского городского поселения записали видеообращение в поддержку арестованной экс-мэра города Ирины Полищук. Запись они опубликовали на Rutube. Парламентарии считают, что доказательств противоправной деятельности бывшей главы Зернограда нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин с видео Rutube Фото: скрин с видео Rutube

Согласно версии депутатов, озвученной на видео, против нее якобы преднамеренно развернули программу по дискредитации, в том числе, в СМИ, предлагали ей взятки, «душили» штрафами и угрожали. В частности, парламентарии напомнили о штрафе в 100 тыс. руб., который на бывшую главу города наложили за то, что она назвала «диверсией» порчу зерноградского водовода. В тексте обращения фигурируют и обвинения в захвате власти в адрес бывшей врио мэра Зернограда, нынешней главы районной администрации Натальи Овчаровой.

По их словам, во всех этих случаях некий представитель силовых структур не подал рапорт, как он сделал это в сентябре 2024 года, что и привело к аресту госпожи Полищук. Парламентарии попросили главу ФСБ России Александра Бортникова «разобраться в действиях и бездействии» своего подчиненного. В обращении выступающие утверждают, что показания сотрудника правоохранительных органов противоречивы и безосновательны, а реальная причина задержания чиновницы — ее непокорность.

В конце своей почти получасовой речи депутаты выразили недовольство работой бывшего главы региона Василия Голубева, допустившего, по их мнению, вседозволенность во всех структурах власти.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», главу Зернограда Ирину Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о принятии дорожных работ по завышенной стоимости. Накануне суд продлил ей арест до 6 января 2025 года.

Дмитрий Ковалевский