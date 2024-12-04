Глава Зернограда Ирина Полищук останется под стражей до 6 января

Суд удовлетворил ходатайство районного отдела областного СУ СК о продлении меры пресечения главе администрации Зерноградского района Ирине Полищук. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, суд оставил ее под стражей до 6 января 2025 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Госпожа Полищук обвиняется по статье о превышении должностных полномочий (3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, она подписала акты о принятии дорожных работ по существенно завышенной стоимости.

24 октября текущего года Зерноградским райсудом чиновница была отправлена в СИЗО до 6 декабря.

Анастасия Казуков