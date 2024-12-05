Дмитрий Чернышенко рассказал о планах заменить репетиторов бесплатными услугами

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости повышения качества образования в стране, чтобы родители школьников не тратились на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. По его словам, необходимо сделать так, чтобы полученных в школе знаний ребенку хватало для успешной сдачи единого госэкзамена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко (слева) и Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко (слева) и Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается именно вопроса, связанного с репетиторами, что родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся самозанятыми репетиторами: именно повышением качества образования мы планируем заменить»,— сказал вице-премьер (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что все описанные им меры будут отражены в стратегии развития образования до 2036 года, которую Владимиру Путину представят в марте следующего года.

В апреле портал Superjob сообщал, что расходы на репетиторов для школьников рекордно выросли. Сейчас на дополнительные занятия учеников старших классов каждый второй родитель тратит около 5 тыс. руб. в неделю. Чаще всего к услугам репетиторов выпускники прибегают для сдачи обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике. Также высокий спрос сохраняется на преподавателей по английскому языку, физике и химии.

Подробнее об этом — в материале «Расходы в факультативном порядке».