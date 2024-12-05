Выписка потеряла актуальность

Артуру и Альфие Хазигалеевым в апелляционной инстанции не удалось отменить решение совета директоров и акционеров АО «Уфанет» в части утверждения кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию телеком-оператора. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что госпоже Хазигалеевой правомерно отказали в рассмотрении ее кандидатов, так как она представила неактуальную выписку по счету депо о наличии акций «Уфанета». Юристы в целом согласны с выводами судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур и Альфия Хазигалеевы

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Артур и Альфия Хазигалеевы

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение арбитражного суда Башкирии от 21 августа этого года, отказавшего бывшим супругам Артуру и Альфие Хазигалеевым в удовлетворении иска к АО «Уфанет». Предприниматели просили признать недействительным решение совета директоров в части утверждения членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также обязать включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы о выдвижении Артура Хазигалеева в качестве кандидата в члены совета директоров, а его сына Рафаила — в качестве кандидата в члены ревизионной комиссии.

Альфие Хазигалеевой принадлежало 25,68% в уставном капитале «Уфанета», которые отошли ей после развода в 2020 году. 29 февраля этого года она продала свой пакет акций бывшему супругу Артуру Хазигалееву. Месяцем ранее, будучи еще акционером АО, госпожа Хазигалеева направила «Уфанету» предложение выдвинуть в качестве кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию компании своего бывшего мужа и сына Рафаила.

Совет директоров отказал ей, так как из представленных ею документов якобы невозможно было установить, является ли госпожа Хазигалеева акционером или нет. В итоге годовое собрание акционеров компании в начале апреля состоялось без учета ее предложений, что стало поводом для подачи иска в суд, к которому позднее присоединился ее экс-супруг (после получения контроля над акциями).

АО «Уфанет» зарегистрировано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников «Ъ-Уфа», абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2023 году — 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 866 млн руб. «Уфанет» принадлежал Марату Ахметшину (29,95%), Марату Фаттахову (29,95%), которые весной этого года продали свои акции АО «Салаватстекло» предпринимателя Радикуа Султанова. Другие акционеры — Артур Хазигалеев (25,67%) и ООО «Уфанетинвест» (14,41%, владеют несколько десятков физлиц, включая гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, указал, что Альфия Хазигалеева не является акционером «Уфанета», и, следовательно, не имеет прав на обжалование решений совета.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения арбитражного суда Башкирии. По его мнению, когда Альфия Хазигалеева направляла «Уфанету» предложение о выдвижении кандидатов, она не приложила документы, подтверждающие актуальный статус акционера, предоставив лишь выписку о состоянии счета депо (счет для учета ценных бумаг), которую суд вслед за «Уфанетом» признал неактуальным документом: выписка была датирована ноябрем 2023 года. Суд отклонил довод жалобы, что компания была обязана самостоятельно проверить актуальность информации о наличии у госпожи Хазигалеевой статуса акционера.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что, учитывая решение апелляционного суда, перспективы успешного обжалования в кассации являются крайне низкими: «Как верно отметили суды двух инстанций, госпожа Хазигалеева не соблюла обязательные требования к оформлению предложения для повестки собрания совета директоров».

«Истцы сами создали для себя препятствия при реализации прав акционеров. В начале прямо нарушив требования закона об обязательном приложении актуальной выписки по счету депо при направлении предложения о кандидатурах в члены совета директоров и ревизионную комиссию. Затем, заключив договор купли-продажи акций, полностью аннулировали право на иск со стороны истца, чье предложение по кандидатурам было отклонено ответчиком»,— отмечает Александр Крылов, адвокат московской коллегии адвокатов «Арбат».

Старший юрист адвокатского бюро КИАП Роман Суслов уверен, что суды «достаточно формально подошли к вопросу». «В то же время кассация способна выйти за пределы формальной оценки обстоятельств, подумав о вопросах защиты интересов миноритария»,— отметил господин Суслов.

Майя Иванова