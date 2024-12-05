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Коммерсантъ FM
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«Золотая маска» исключила частные номинации и спецпремии жюри фестиваля

Пресс-служба национальной театральной премии «Золотая маска» объявила о значительных изменениях в структуре фестиваля. С этого года частные номинации и специальные премии жюри фестиваля больше не будут присуждаться. Все изменения начнут действовать с 32-го сезона фестиваля — с 1 февраля 2025 года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как говорится на сайте конкурса, для определения лауреатов учреждаются пять самостоятельных конкурсов: спектаклей драматического театра, оперы, балета, оперетты/мюзикла и театров кукол. Конкурс «Эксперимент» исключен из программы.

В конкурсе драматических спектаклей две номинации: «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль-лауреат. Драматический театр. Малая форма». Для оперных постановок одна общая номинация. Для мюзиклов и оперетт номинация также одна. Балетные спектакли будут оцениваться в трех номинациях: «Спектакль-лауреат. Классический балет», «Спектакль-лауреат. Современный балет» и «Спектакль-лауреат. Современный танец». Для театров кукол сохраняется одна общая номинация.

Кроме того, вводится новая номинация вне конкурса — «Лучший спектакль для детей». Она будет рассматриваться совместным решением экспертных советов и жюри фестиваля. Также введена новая специальная премия президента «Золотой маски». Количество лауреатов в каждой номинации увеличено до пяти, что не изменит общего количества лауреатов премии — 42 человека.

30-я церемония награждения лауреатов «Золотой маски» прошла в Вахтанговском театре в июне. В этом году награды не были присуждены в восьми номинациях.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Золотая маска'' скрыла лица».

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