«Золотая маска» скрыла лица

Российский Союз театральных деятелей опубликовал новую редакцию Положения о российской национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска». Документ радикальнейшим образом меняет структуру номинаций премии, которых теперь останется только девять. Попутно меняется и сам подход к фестивальному состязанию спектаклей и к награждению лауреатов. Вручать премию по этим новым правилам начнут в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023 прошла в июне 2024 года в Театре Вахтангова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023 прошла в июне 2024 года в Театре Вахтангова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В доковидном 2019 году «Золотые маски» присуждались и вручались в 38 номинациях, не считая четырех спецпризов, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению два фестивальных жюри. Это множество распадалось на два блока. Одно жюри судило драматические спектакли большой и малой форм и кукольный театр, другое — оперу, балет, оперетту и мюзикл. Однако в каждом из этих подразделов выбирали не только лучший спектакль, но и лучшую работу постановщика, лучшие женскую и мужскую роли и так далее. Художники-сценографы, художники по свету, художники по костюмам также не были забыты. Примерно так это происходит и во множестве других известных читателю театральных и кинематографических премий вплоть до «Оскара».

Два жюри, разумеется, в новом положении сохранены, но действовать они будут совершенно иначе.

В распоряжении драматического жюри только три номинации: спектакль большой формы, спектакль малой формы, кукольный спектакль — и все, никаких отдельных призов за актерские или режиссерские работы. У музыкального жюри принцип тот же, но номинаций побольше (за счет того, что в танцевальный раздел после многих дискуссий все-таки включили сразу три номинации): оперный спектакль, классический балет, современный балет, современный танец, оперетта / мюзикл. Все частные номинации опять-таки исключены. Нет и раздела «Эксперимент», в котором прежде оба жюри рассматривали заметные работы, которые в привычные форматы не вписываются: в силу объективного развития новых театральных жанров таких работ (от спектаклей-променадов и прочих иммерсивных зрелищ до инклюзивных спектаклей с социальной нагрузкой) с каждым годом становилось все больше. Вместо этого введена номинация «Лучший спектакль для детей».

Отдельные артисты, отдельные режиссеры, отдельные художники своих собственных «Масок» больше получать не будут — только в составе команды того или иного спектакля.

Премировать новое положение предлагает не творческие единицы, а театр, выпустивший спектакль. Идея спорная хотя бы потому, что, скажем, дирижеры, оперные и балетные артисты — далеко не всегда персоны из штата того или иного театра, о режиссерах и хореографах уж и говорить не приходится. К тому же многие персональные «Маски» и отмечали не столько тотально удавшиеся по всем фронтам спектакли, сколько важные частности: одну прекрасную роль или выдающуюся работу художника.

В то же время удельный вес оставшихся немногочисленных номинаций не увеличивается, как можно было бы предположить, а уменьшается. Единственного победителя ни в одной из них не будет: в каждой из них, как предполагается, будет вручаться сразу пять «Масок». Исключительности ни у одной не будет, так что в формулировках названий номинаций значится теперь не «лучший спектакль», а просто «спектакль-лауреат».

Сергей Ходнев