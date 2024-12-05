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«Золотая маска» скрыла лица

Премии урезали номинации

Российский Союз театральных деятелей опубликовал новую редакцию Положения о российской национальной театральной премии и фестивале «Золотая маска». Документ радикальнейшим образом меняет структуру номинаций премии, которых теперь останется только девять. Попутно меняется и сам подход к фестивальному состязанию спектаклей и к награждению лауреатов. Вручать премию по этим новым правилам начнут в 2026 году.

Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023 прошла в июне 2024 года в Театре Вахтангова

Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023 прошла в июне 2024 года в Театре Вахтангова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Церемония вручения театральной премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2022-2023 прошла в июне 2024 года в Театре Вахтангова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В доковидном 2019 году «Золотые маски» присуждались и вручались в 38 номинациях, не считая четырех спецпризов, которыми могли распоряжаться по своему усмотрению два фестивальных жюри. Это множество распадалось на два блока. Одно жюри судило драматические спектакли большой и малой форм и кукольный театр, другое — оперу, балет, оперетту и мюзикл. Однако в каждом из этих подразделов выбирали не только лучший спектакль, но и лучшую работу постановщика, лучшие женскую и мужскую роли и так далее. Художники-сценографы, художники по свету, художники по костюмам также не были забыты. Примерно так это происходит и во множестве других известных читателю театральных и кинематографических премий вплоть до «Оскара».

Два жюри, разумеется, в новом положении сохранены, но действовать они будут совершенно иначе.

В распоряжении драматического жюри только три номинации: спектакль большой формы, спектакль малой формы, кукольный спектакль — и все, никаких отдельных призов за актерские или режиссерские работы. У музыкального жюри принцип тот же, но номинаций побольше (за счет того, что в танцевальный раздел после многих дискуссий все-таки включили сразу три номинации): оперный спектакль, классический балет, современный балет, современный танец, оперетта / мюзикл. Все частные номинации опять-таки исключены. Нет и раздела «Эксперимент», в котором прежде оба жюри рассматривали заметные работы, которые в привычные форматы не вписываются: в силу объективного развития новых театральных жанров таких работ (от спектаклей-променадов и прочих иммерсивных зрелищ до инклюзивных спектаклей с социальной нагрузкой) с каждым годом становилось все больше. Вместо этого введена номинация «Лучший спектакль для детей».

Отдельные артисты, отдельные режиссеры, отдельные художники своих собственных «Масок» больше получать не будут — только в составе команды того или иного спектакля.

Премировать новое положение предлагает не творческие единицы, а театр, выпустивший спектакль. Идея спорная хотя бы потому, что, скажем, дирижеры, оперные и балетные артисты — далеко не всегда персоны из штата того или иного театра, о режиссерах и хореографах уж и говорить не приходится. К тому же многие персональные «Маски» и отмечали не столько тотально удавшиеся по всем фронтам спектакли, сколько важные частности: одну прекрасную роль или выдающуюся работу художника.

В то же время удельный вес оставшихся немногочисленных номинаций не увеличивается, как можно было бы предположить, а уменьшается. Единственного победителя ни в одной из них не будет: в каждой из них, как предполагается, будет вручаться сразу пять «Масок». Исключительности ни у одной не будет, так что в формулировках названий номинаций значится теперь не «лучший спектакль», а просто «спектакль-лауреат».

Сергей Ходнев

Фотогалерея

Театральная премия «Золотая маска» сезона 2022-2023

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Актриса Елизавета Боярская получает премию «Золотая маска» за роль в спектакле Театра Европы «Чайка» в номинации «За лучший актерский дуэт» (с актером Игорем Черневичем)

Актриса Елизавета Боярская получает премию «Золотая маска» за роль в спектакле Театра Европы «Чайка» в номинации «За лучший актерский дуэт» (с актером Игорем Черневичем)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Илона Маркарова получает премию «Золотая Маска» за роль в постановке «Крысолов» Санкт-Петербургского «Театро Ди Капуа» в номинации «Лучшая актриса в драматическом спектакле»

Актриса Илона Маркарова получает премию «Золотая Маска» за роль в постановке «Крысолов» Санкт-Петербургского «Театро Ди Капуа» в номинации «Лучшая актриса в драматическом спектакле»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Алан Албегов (справа) получает «Золотую Маску» за за исполнение роли Короля Лира в одноименной постановке Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева. В этом году спектакли из регионов впервые не привозили в Москву, члены жюри смотрели их на оригинальных сценах

Актер Алан Албегов (справа) получает «Золотую Маску» за за исполнение роли Короля Лира в одноименной постановке Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева. В этом году спектакли из регионов впервые не привозили в Москву, члены жюри смотрели их на оригинальных сценах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук Московского театра Олега Табакова, президент премии «Золотая Маска» Владимир Машков (слева) на церемонии

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук Московского театра Олега Табакова, президент премии «Золотая Маска» Владимир Машков (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Фарид Бикчантаев (второй слева) получает премию «Золотая маска» за постановку «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Г. Камала в номинации «Лучший драматический спектакль. Большая форма»

Режиссер Фарид Бикчантаев (второй слева) получает премию «Золотая маска» за постановку «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Г. Камала в номинации «Лучший драматический спектакль. Большая форма»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета, хореограф Вячеслав Самодуров получает премию «Золотая маска» за балет «Sextus Propertius»

Художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета, хореограф Вячеслав Самодуров получает премию «Золотая маска» за балет «Sextus Propertius»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актерское представление на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска»

Актерское представление на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Максим Севриновский (справа), Эюб Фараджев (второй справа), Семен Арзуманов (в центре) и Полина Рафеева (вторая слева) получают «Золотую Маску» за постановку «Генерал и его семья» академического Театра им. Вахтангова в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы»

Актеры Максим Севриновский (справа), Эюб Фараджев (второй справа), Семен Арзуманов (в центре) и Полина Рафеева (вторая слева) получают «Золотую Маску» за постановку «Генерал и его семья» академического Театра им. Вахтангова в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Хореограф Алла Сигалова на церемонии вручения премии «Золотая Маска»

Хореограф Алла Сигалова на церемонии вручения премии «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Дилюс Хузяхметов получает «Золотую Маску» в номинации «Лучшая работа актера» за кукольный спектакль «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият»

Актер Дилюс Хузяхметов получает «Золотую Маску» в номинации «Лучшая работа актера» за кукольный спектакль «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танцевальное представление на церемонии вручения «Золотой Маски»

Танцевальное представление на церемонии вручения «Золотой Маски»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Директор Государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок

Директор Государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Александр Суханов получает премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана. Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Петр I» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Актер Александр Суханов получает премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана. Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Петр I» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский (второй слева) и режиссер Тимур Кулов (второй справа), получивший специальную премию «Золотая Маска» за спектакль «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа им. Кариева

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский (второй слева) и режиссер Тимур Кулов (второй справа), получивший специальную премию «Золотая Маска» за спектакль «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа им. Кариева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Перед началом церемонии вручения премии «Золотая Маска» в Москве провели карнавальное шествие «Театральный Арбат», организованное Союзом театральных деятелей (СТД). Во многих театрах Москвы провели «День открытых дверей» для зрителей

Перед началом церемонии вручения премии «Золотая Маска» в Москве провели карнавальное шествие «Театральный Арбат», организованное Союзом театральных деятелей (СТД). Во многих театрах Москвы провели «День открытых дверей» для зрителей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В рамках карнавального шествие «Театральный Арбат» по улице прошла костюмированная колонна уличных театров и молодых артистов

В рамках карнавального шествие «Театральный Арбат» по улице прошла костюмированная колонна уличных театров и молодых артистов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На шествии зрители могли увидеть актеров в костюмах в стиле Древней Греции, средневековых трубадуров, итальянского театра 16 века Дель-Арте и Балаганного площадного театра, бродячих скоморохов, которые были распространены в России в 15-17 веках

На шествии зрители могли увидеть актеров в костюмах в стиле Древней Греции, средневековых трубадуров, итальянского театра 16 века Дель-Арте и Балаганного площадного театра, бродячих скоморохов, которые были распространены в России в 15-17 веках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Также в шествии приняли участие цирковые артисты, живые статуи, ходулисты, средневековые шуты и уличный оркестр «Тинто Браз»

Также в шествии приняли участие цирковые артисты, живые статуи, ходулисты, средневековые шуты и уличный оркестр «Тинто Браз»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Актриса Елизавета Боярская получает премию «Золотая маска» за роль в спектакле Театра Европы «Чайка» в номинации «За лучший актерский дуэт» (с актером Игорем Черневичем)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Илона Маркарова получает премию «Золотая Маска» за роль в постановке «Крысолов» Санкт-Петербургского «Театро Ди Капуа» в номинации «Лучшая актриса в драматическом спектакле»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Алан Албегов (справа) получает «Золотую Маску» за за исполнение роли Короля Лира в одноименной постановке Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева. В этом году спектакли из регионов впервые не привозили в Москву, члены жюри смотрели их на оригинальных сценах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук Московского театра Олега Табакова, президент премии «Золотая Маска» Владимир Машков (слева) на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Фарид Бикчантаев (второй слева) получает премию «Золотая маска» за постановку «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Г. Камала в номинации «Лучший драматический спектакль. Большая форма»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета, хореограф Вячеслав Самодуров получает премию «Золотая маска» за балет «Sextus Propertius»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актерское представление на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Максим Севриновский (справа), Эюб Фараджев (второй справа), Семен Арзуманов (в центре) и Полина Рафеева (вторая слева) получают «Золотую Маску» за постановку «Генерал и его семья» академического Театра им. Вахтангова в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Хореограф Алла Сигалова на церемонии вручения премии «Золотая Маска»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Дилюс Хузяхметов получает «Золотую Маску» в номинации «Лучшая работа актера» за кукольный спектакль «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танцевальное представление на церемонии вручения «Золотой Маски»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Директор Государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Александр Суханов получает премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая роль второго плана. Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Петр I» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский (второй слева) и режиссер Тимур Кулов (второй справа), получивший специальную премию «Золотая Маска» за спектакль «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа им. Кариева

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Перед началом церемонии вручения премии «Золотая Маска» в Москве провели карнавальное шествие «Театральный Арбат», организованное Союзом театральных деятелей (СТД). Во многих театрах Москвы провели «День открытых дверей» для зрителей

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В рамках карнавального шествие «Театральный Арбат» по улице прошла костюмированная колонна уличных театров и молодых артистов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На шествии зрители могли увидеть актеров в костюмах в стиле Древней Греции, средневековых трубадуров, итальянского театра 16 века Дель-Арте и Балаганного площадного театра, бродячих скоморохов, которые были распространены в России в 15-17 веках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Также в шествии приняли участие цирковые артисты, живые статуи, ходулисты, средневековые шуты и уличный оркестр «Тинто Браз»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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