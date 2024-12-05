Владимир Путин исполнит желания трех девочек в рамках новогодней акции

5 декабря президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной новогодней благотворительной акции «Елка желаний» в Центральном выставочном зале «Манеж». Президент снял с елки три картонных шара с желаниями детей.

В первой открытке десятилетняя Маргарита написала, что мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. «Это несложно организовать»,— с улыбкой прокомментировал просьбу господин Путин. Во второй 12-летняя Таисия мечтает побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. «Договоримся, конечно. И сама станцуешь»,— заверил президент. Сбудется и желание Арины, шар с которым глава государства последним взял с елки. Девочка мечтает посетить Санкт-Петербург — родной город Владимира Путина. «Сделаем обязательно, будет довольна»,— пообещал он.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Принять участие в ней могут дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты. В 2022 году право принять участие в акции получили дети военных беженцев, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Желания дети пишут на открытках, которые потом вешают на елку.