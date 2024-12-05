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Коммерсантъ FM
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Вывеске «Сратов» в аэропорту Гагарин вернули недостающую букву

Сегодня, 5 декабря, в соцсетях появилась фотография вывески саратовского аэропорта Гагарин, на которой недоставало одной буквы «а». В пресс-службе воздушной гавани «Ъ» сообщили, что «Сратов» на данный момент снова стал «Саратовом».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Оказалось, что букву демонтировали в связи с технической неисправностью. Сейчас конструкция находится на ремонте в специализированной мастерской. «Временная конструкция уже восстановлена сегодня. Полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта»,— уточнили в пресс-службе.

Никита Маркелов, Саратов

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