Столичная связь времен

В здании автоматической телефонной станции (АТС) на Зубовской площади Москвы сегодня открылся пятизвездный отель Maidens, отдающий дань самобытному русскому искусству 1920–1930-х годов. Название Maidens отсылает к расположению гостиницы рядом с Девичьим полем. В ней 118 номеров (96 категории «стандарт» и 22 люкса), а также ивент-пространство и подземная парковка. Maidens дополнит качественный отельный фонд юго-западной части Садового кольца, где до сих пор доминировали квазигосударственные «Президент-Отель» и «Золотое кольцо».

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Здание самой крупной из довоенных АТС Фрунзенского района было построено в эпоху постконструктивизма — в 1933 году. В сооружение изначально заложена конструктивистская приверженность к крупным геометрическим формам, например треугольные эркеры первого этажа и торжественность высоких пилонов, задающих вертикальный ритм и напоминающих портик. В процессе реконструкции здание получило красные акценты: ими отмечен аттик, контуры балконов и поля квадратных ниш. Реконструкцией фасада занималась архитектурная мастерская «Гран».

Автор интерьеров — бюро Front Architecture. Основой концепции, объединяющей лобби, коридоры и номера, стала характерная для авангарда простая и ясная геометрия. Лобби украшает отсылающая к работам Кандинского световая инсталляция из хрусталя с подвесками геометрических форм. Архитекторы также вдохновлялись авангардными принтами Варвары Степановой (ее работы стали источником идей для рисунка ковролина) и супрематическими эскизами Эля Лисицкого и Казимира Малевича, которые в переосмысленном виде легли в основу графичного рисунка полов.

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В номерах эта идея получила развитие в более деликатном виде: больше внимания уделено комфорту и тактильным решениям. Тут появляются элементы усадебного прошлого — молдинги и гипсовые карнизы, которые добавляют интерьерам респектабельности и многослойности. Мебель сделана по авторским эскизам. Светильники и арт-объекты в изголовье кроватей являются стилизацией, вызывающей в памяти работы мастеров супрематизма, но не копирующей их. Гостям особенно полюбятся мини-бары и багажницы в стилистике ар-деко и баухаус-бра в виде фары первого советского легкового автомобиля «Москвич».

«Пример трансформации индустриального объекта в отель для взыскательной публики, которая ценит не только первоклассный сервис и близость к достопримечательностям, но и архитектурную оригинальность, исторический бэкграунд, дизайн интерьеров. Maidens станет местом, благодаря которому гости откроют для себя современную Москву, отелем, куда им захочется вернуться»,— говорит генеральный управляющий Гела Лобжанидзе.