Суд пересмотрел выводы присяжных

Суд в Ростове-на-Дону ужесточил наказание бывшему участнику ЧВК «Вагнер» Павлу Николину, напавшему в декабре 2022 года на полицейских в Ростовской области. Тогда, как рассказал сам обвиняемый, находясь на СВО он заблудился в лесополосе под Новошахтинском. Вооруженный боец встретил полицейских и открыл огонь, тяжело ранив одного из них. Присяжные оправдали Николина по статье о применении насилия к представителю власти, придя к выводу, что у него не было возможности понять, что перед ним полицейские, так как они передвигались на обычном автомобиле и не были в форме. Еще один пункт обвинения переквалифицирован по более мягкой статье. Пересмотра приговора добилась прокуратура. В итоге вместо шести лет и одиннадцати месяцев колонии особого режима обвиняемый получил восемь лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд повторно рассмотрел уголовное дело бывшего участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина. 38-летнего бойца обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном ношении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как сообщила «Ъ-Ростов» адвокат осужденного Татьяна Любимова, в результате рассмотрения дела присяжными Николин оправдан по одной из статей.

«Суд присяжных заседателей не согласился со стороной обвинения в том, что мой подзащитный применил угрозу насилия в отношении сотрудников полиции, поэтому по ч. 1 ст. 318 Павел Николин признан вердиктом присяжных невиновным», — сообщила защитник.

Она также рассказала, что обвинение по ст. 317 УК РФ было переквалифицировано по более мягкой ч. 2 ст. 318 УК РФ. «По ч. 1 ст. 222 УК РФ Николин признан виновным. При этом мы добились, чтобы прошлый срок моего подзащитного не учитывали как рецидив, поскольку он был помилован перед отправкой из колонии в зону СВО», — отметила госпожа Любимова.

В картотеке суда указано, что приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Павел Николин был завербован в ЧВК «Вагнер» и из колонии отправился воевать в зону СВО в 2022 году. 6 декабря 2022 года полицейские, разыскивавшие пропавшую без вести женщину, наткнулись на него В лесу недалеко от Новошахтинска Ростовской области он открыл по полицейским огонь из ручного пулемета Калашникова. Один правоохранитель был ранен, нападавший скрылся.

В регионе началась масштабная операция по установлению и поиску подозреваемого. Павла Николина, одетого в камуфляж поверх спортивного костюма, задержали на следующий день на заброшенной свиноферме в селе Киселево Красносулинского района Ростовской области. В суде Николин рассказывал, что был отправлен в Артемовск и в зоне боевых действий якобы отбился от группы, заблудился и не понял, что находится уже в Ростовской области. Полицейских боец, по его словам, принял за украинцев. «Они были не в форме, корочек у них не было, — отмечал задержанный. — Когда спецназ уже „принимал“, увидел значки по форме и понял, что это свои. Спецназу я не оказывал сопротивления».

При первом рассмотрении дела присяжные заседатели согласились с доводами стороны защиты и признали Николина виновным по более мягким статьям — об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 118 УК РФ). Также он был осужден за незаконное ношение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сторона обвинения не согласилась с этим решением и обжаловала его. В апелляционной жалобе прокурор указал, что защита незаконно воздействовала на присяжных заседателей, на что председательствующий не всегда реагировал надлежащим образом.

Рассмотрев доводы сторон, Третий апелляционный суд общей юрисдикции пришел к выводу, что присяжные дали противоречивые ответы на вопросы. «Вердикт нельзя признать ясным и непротиворечивым»,— говорится в апелляционном определении суда. Дело было направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд в ином составе судей.

При повторном рассмотрении Николин получил больший срок — восемь лет вместо шести лет и одиннадцати месяцев. При этом отбывать его осужденный будет в колонии общего, а не особого режима, как предполагалось в соответствии с первым вердиктом.

Павел Николин родился и жил в Уфе. По его собственным словам, получил образование по специальности «помощник машиниста электровоза». Женат, имеет троих детей. На предыдущие преступления Николина якобы толкнула «финансовая нужда», рассказывал он журналистам. По данным картотеки Верховного суда Башкирии, Павел Николин был многократно судим с 2007 по 2016 год, в том числе за нападения на офисы микрофинансовых организаций и угоны автомобилей, а также за побег из колонии-поселения.

Кристина Федичкина