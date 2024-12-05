В Башкирии 17 сел остались без воды из-за прорыва трубопровода

Прокуратура Аургазинского района организовала проверку по факту прорыва магистрального трубопровода, сообщила пресс-служба надзорного органа. В результате ЧП подача холодной воды приостановлена в 17 населенных пунктах. Организован подвоз питьевой воды.

По информации регионального МЧС, инцидент произошел на трубопроводе диаметром 530 мм между селом Бишкаин Аургазинского района и селом Белое Озеро в Гафурийском районе. Трубопровод обслуживает МУП «Аургазы-водоканал».

Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до 8:00 6 декабря.

Венера Хисамова