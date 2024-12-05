«Биннофарм Групп» приняла участие в курганском образовательном проекте

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» поддержала образовательный проект Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова «Наука ближе». В рамках совместной работы с библиотекой был снят ролик в формате ответов на самые популярные вопросы о дженериках. Руководитель центра химико-технологических исследований предприятия «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») развенчала мифы о генерических препаратах, рассказала об отличиях от оригинальных препаратов, о качестве и исследованиях лекарственных средств. Задача видео - популяризировать знания о медицине и здоровом образе жизни и дать ответы на часто встречающиеся вопросы.



Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко:

«Фармацевтика – наукоемкая отрасль, требующая вовлеченности и заинтересованности. Мы ставим перед собой задачу не только привлекать молодых специалистов и становиться работодателем выбора в регионах присутствия, но и отвечать на вопросы, быть открытыми и помогать разбираться в сложных темах».

Как один из лидеров отрасли, «Биннофарм Групп» работает над осведомленностью о фармацевтике на всех уровнях. Так осенью компания запустила образовательный проект для мам, призванный ответить на все волнующие вопросы об иммунитете ребенка. Летом 2024 года начала реализовывать проект для специалистов, онлайн-платформу «Совет Экспертов», площадку для получения независимой экспертной консультации по ключевым вопросам, значимым для медицинской практики. Кроме того, «Биннофарм Групп» на постоянной основе ведет образовательные проекты и работает с молодежью в профильных ВУЗах, проводит мастер-классы, предоставляет возможность проходить стажировки и практики на производственных площадках компании.

ООО «Биннофарм