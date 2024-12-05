Сергей Лавров прибыл на Мальту на совещание глав МИДов ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом на Мальту, где будет участвовать в работе Совета министров иностранных дел стран—участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает корреспондент «Ъ». На полях СМИД у главы российского внешнеполитического ведомства пройдет ряд двусторонних встреч с коллегами. Визит стал первой поездкой господина Лаврова в страну Евросоюза с февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МИД России перед министерской встречей в Валлетте заявляли, что российская сторона привлечет внимание к проблеме невыдачи виз на мероприятия ОБСЕ представителям РФ. В частности, накануне СМИД аннулирована виза официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой. В ведомстве отмечали, что из-за попыток западных стран «украинизировать» повестку ОБСЕ работа организации затруднена по трем направлениям — военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

После визита на Мальту министр иностранных дел России прилетит в Катар для участия в политологической конференции. Турецкие СМИ писали, что 6 декабря в Дохе может пройти министерская встреча России, Турции и Ирана по обстановке в Сирии. Ранее Мария Захарова говорила, что встреча в «астанинском формате» прорабатывается.