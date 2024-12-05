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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 5 декабря

В Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с волонтерами, приуроченная ко Дню добровольца.

Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова по иску об оспаривании постановления Госдумы от 1 ноября 2023 года о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Астраханская областная дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Шеина, признанного иноагентом.

Басманный суд Москвы огласит приговор троим фигурантам дела о хищении более 200 млн руб. по программе «Пушкинская карта». На скамье подсудимых: Эмиль Гурбанов, Илья Сафонов и Виктор Якубов.

Мещанский суд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело о гибели людей во время экскурсии по коллектору Неглинки.

Арбитражный суд проведет основные слушания по иску кинокомпании «Тим Филмз», требующей взыскать с актрисы Анастасии Ивлеевой около 5 млн руб.

Конституционный суд рассмотрит дело о проверке конституционности статей 12, 209, 304 Гражданского кодекса и части 5 статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию Commerzbank на решение взыскать €94,92 млн в пользу «Русхимальянса».

Апелляционный суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу «Райффайзенбанка» на решение Арбитражного суда Калининградской области, который ранее отказал в снятии ареста с акций кредитной организации.

В Финляндии начнутся судебные слушания по делу россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), обвиняемого в военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах.

В Канзас-сити окружной суд проведет заседание по делу гражданина Латвии Олега Чистякова, обвиняемого в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию.

Американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами обсудят с республиканцами в Конгрессе США вопросы, касающиеся повышения эффективности работы правительства страны и борьбы с бюрократией.

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, как ожидается, отстыкуется от Международной космической станции для последующего приводнения в Атлантике.

В Майами состоится жеребьевка клубного чемпионата мира 2025 года.

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