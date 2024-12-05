Украинская мина из братской Белоруссии

Как стало известно “Ъ”, завершены основные следственные действия по уголовному делу о двух терактах, совершенных на БАМе гражданином Белоруссии по заданию СБУ. Фигурант, которому инкриминируется установка магнитных мин на железнодорожные составы с топливом, полностью признал свою вину, назвав организатором преступления еще одного белоруса, скрывающегося за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Басманный райсуд продлил до года срок содержания в СИЗО гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, проживавшего в последние годы в России и занимавшегося мелким бизнесом. Управлением по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР 53-летний Еремеев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (теракты, устроенные по предварительному сговору или организованной группой и повлекшие причинение значительного имущественного ущерба) УК.

Речь идет о взрывах 29 и 30 ноября 2023 года на железнодорожных составах с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали и приведших к возгоранию цистерн с соляркой. Изначально предполагалось, что пожары, в том числе в Северомуйском тоннеле, связаны с нарушениями, допущенными при эксплуатации железнодорожного транспорта, но потом эксперты обнаружили характерные для магнитных мин кумулятивного действия повреждения на цистернах.

Сотрудники ФСБ задержали Еремеева в Омске в декабре прошлого года. Фигурант признал свою вину и начал сотрудничать со следствием, что позволило ГСУ СКР установить, что ранее Еремеев работал на НПЗ «Нафтан» в Новополоцке, откуда его якобы уволили в 2020 году за участие в акциях оппозиции.

А в 2023 году с Еремеевым связался другой гражданин Белоруссии Алексей Соколов, обвиняемый на родине в госизмене, и проживающий то в Литве, то в Польше. Последний сообщил, что сотрудничает с СБУ, предложив фигуранту устроить акции в России.

По присланным из-за границы координатам Еремеев, согласно его же показаниям, нашел гараж в Новополоцке, в котором был оборудован тайник. Оттуда будущий диверсант забрал восемь магнитных мин и аванс в $4 тыс.

Затем он на машине отправился в Бурятию, где заминировал и подорвал два состава, получив за это на банковскую карту эквивалент в рублях еще $2 тыс.

При аресте в суде Омска Еремеев заявил, что через «БАМ везут боеприпасы (для СВО.— “Ъ”)» и он хотел помешать движению поездов.

В последующем его отправили в Москву, где продление ареста практически не обжаловалось. Учитывая сотрудничество фигуранта, его защита лишь просила назначить менее строгий режим, заменив содержание в камере домашним арестом, но в этом было отказано.

Предполагается, что уже после Нового года Еремеев и его защита приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое по существу рассмотрит Второй Восточный окружной военный суд. Дело же в отношении сообщников террориста — скрывающегося за границей Соколова и неустановленных лиц, организовавших тайник с минами, будет расследоваться дальше.

Николай Сергеев