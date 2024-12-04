Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека (СПЧ), включив в него ректора НИУ ВШЭ Никиту Анисимова, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева. Указ опубликован на портале правовых актов.

Из документа следует, что из состава СПЧ исключены член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Борис Кравченко, а также президент регионального общественного фонда «Антимафия» Евгений Мысловский.

29 ноября президент также обновил состав Общественной палаты. В него были включены два новых члена — руководитель АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте России» Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества «Мостострой-11» Сергей Сметанюк.