«Власть на расстоянии вытянутой руки и кулака»

В Башкирии призывают оставить на откуп регионам вопрос об упразднении сельсоветов и городских поселений, что предполагается федеральной реформой местного самоуправления. Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Такую позицию высказал глава Башкирии Радий Хабиров, ее поддержали опрошенные «Ъ-Уфа» депутаты Курултая. Парламентарии опасаются, что отказ от представителей власти на местах приведет к безвластию и вакууму, который может заполниться «деструктивными элементами», однако в профильном комитете Госдумы уверяют, что централизация муниципалитетов призвана улучшить качество жизни населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Курултая Башкирии Шамиль Валеев уверен, что сельсоветы должны быть сохранены в структуре власти

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Курултая Башкирии Шамиль Валеев уверен, что сельсоветы должны быть сохранены в структуре власти

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Комментируя обсуждаемый в Госдуме законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ), глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на «Прямой линии», высказался за то, чтобы оставить регионам право самостоятельно решать ликвидировать сельские и городские поселения или нет. По его мнению, тема вызывает справедливые опасения граждан об отдалении власти от населения.

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», разработанный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы от «Единой России» Павлом Крашенинниковым, был принят российским парламентом в первом чтении в январе 2022 года. Одна из новелл реформы МСУ состоит в передаче полномочий сельских и городских поселений городским и муниципальным округам, а также внутригородским образованиям. По мнению авторов, одноуровневая организация позволит создать систему, при которой основой устройства будет не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. В первой версии документа говорилось о переходном периоде до 1 января 2028 года для упразднения первого уровня МСУ. Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал продлить переходный период до 2035 года.

Господин Хабиров считает, что вопрос об уровнях муниципальной власти входит в полномочия региона, а решение должно приниматься с учетом местных особенностей и традиций.

«Мы полностью поддерживаем позицию о том, что регионы сами должны принимать решения о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления»,— сказал «Ъ-Уфа» председатель комитета по госстроительству и МСУ Курултая Башкирии Владимир Нагорный (СРЗП), отметив, что законопроект рассматривался в руководимом им комитете.

Другие опрошенные «Ъ-Уфа» парламентарии опасаются, что укрупнение муниципалитетов приведет к «вакууму власти», а население не сможет решать проблемы на местах.

Так, сопредседатель «Народного фронта» в Башкирии, депутат Курултая Шамиль Валеев (ЕР) считает местные советы единственным низовым элементом гражданского общества. «Получается, что в действующей системе глава сельского поселения — это человек-праведник, на котором стоит все село. Власть на расстоянии вытянутой руки и кулака. Поэтому сельсоветы — самая ближняя и уязвимая часть публичной власти, которая находится между молотом регулятора, заинтересованного в решении государственных задач, и наковальней населения, которое обращается к верховной власти, вплоть до президента страны, только если не получилось решить проблему на местах»,— заявил господин Валеев.

В случае же, если поселение возглавляет не авторитетный, уважаемый и ладящий с населением человек, то, полагает господин Валеев, есть риск заполнения вакуума публичной власти деструктивными элементами, способными воспользоваться недовольством граждан и направить его в политическое русло.

Категорически против реформы выступают башкирские коммунисты. Как рассказал «Ъ-Уфа» депутат Курултая Ильгам Галин, реформа МСУ будет обсуждаться республиканским отделением партии в ближайшие дни. «Представьте себе населенные пункты, находящиеся в 100 км от центра, например, в Зауралье. Там ведь образуется вакуум, безвластие, коллапс. Туда порой участковые не могут доехать, а потом ни скорая не приедет, ни снег не почистят»,— поделился он.

Прежде чем принимать законопроект, считает коммунист, необходимо провести общественные слушания с населением и главами местных советов, большинство которых, уверен Ильгам Галин, выступает против реформы. По его мнению, решать проблему МСУ необходимо за счет увеличения финансирования муниципалитетов и расширения возможностей для сельского населения.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законотворчеству Ирины Панькиной (ЕР), законопроект обсуждался на пленарном заседании Общероссийского юридического форума 4 декабря в Уфе. Она признала опасения, связанные с переходом на одноуровневую систему и укрупнением муниципалитетов, однако отметила, что сегодня полномочия органов местной власти раскиданы в более чем сотне нормативных актах. «Из-за такой рассогласованности норм возникает бесконечное перераспределение полномочий, непрозрачные механизмы ответственности и проблемы с финансовой основой работы муниципалитетов»,— рассказала она.

Централизация МСУ, считает госпожа Панькина, призвана прежде всего сделать лучше «жизнь наших людей на селе, в городах, в столицах». «Самим органам будет проще эффективно исполнять полномочия, а у людей, которые решают самые важные вопросы жителей на местах, появится четкая определенность»,— отметила депутат.

Идэль Гумеров