«Власть на расстоянии вытянутой руки и кулака»
В Башкирии хотят сами решать судьбу сельсоветов
В Башкирии призывают оставить на откуп регионам вопрос об упразднении сельсоветов и городских поселений, что предполагается федеральной реформой местного самоуправления. Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Такую позицию высказал глава Башкирии Радий Хабиров, ее поддержали опрошенные «Ъ-Уфа» депутаты Курултая. Парламентарии опасаются, что отказ от представителей власти на местах приведет к безвластию и вакууму, который может заполниться «деструктивными элементами», однако в профильном комитете Госдумы уверяют, что централизация муниципалитетов призвана улучшить качество жизни населения.
Депутат Курултая Башкирии Шамиль Валеев уверен, что сельсоветы должны быть сохранены в структуре власти
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Комментируя обсуждаемый в Госдуме законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ), глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на «Прямой линии», высказался за то, чтобы оставить регионам право самостоятельно решать ликвидировать сельские и городские поселения или нет. По его мнению, тема вызывает справедливые опасения граждан об отдалении власти от населения.
Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», разработанный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы от «Единой России» Павлом Крашенинниковым, был принят российским парламентом в первом чтении в январе 2022 года. Одна из новелл реформы МСУ состоит в передаче полномочий сельских и городских поселений городским и муниципальным округам, а также внутригородским образованиям. По мнению авторов, одноуровневая организация позволит создать систему, при которой основой устройства будет не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. В первой версии документа говорилось о переходном периоде до 1 января 2028 года для упразднения первого уровня МСУ. Ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал продлить переходный период до 2035 года.
Господин Хабиров считает, что вопрос об уровнях муниципальной власти входит в полномочия региона, а решение должно приниматься с учетом местных особенностей и традиций.
«Мы полностью поддерживаем позицию о том, что регионы сами должны принимать решения о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления»,— сказал «Ъ-Уфа» председатель комитета по госстроительству и МСУ Курултая Башкирии Владимир Нагорный (СРЗП), отметив, что законопроект рассматривался в руководимом им комитете.
Другие опрошенные «Ъ-Уфа» парламентарии опасаются, что укрупнение муниципалитетов приведет к «вакууму власти», а население не сможет решать проблемы на местах.
Так, сопредседатель «Народного фронта» в Башкирии, депутат Курултая Шамиль Валеев (ЕР) считает местные советы единственным низовым элементом гражданского общества. «Получается, что в действующей системе глава сельского поселения — это человек-праведник, на котором стоит все село. Власть на расстоянии вытянутой руки и кулака. Поэтому сельсоветы — самая ближняя и уязвимая часть публичной власти, которая находится между молотом регулятора, заинтересованного в решении государственных задач, и наковальней населения, которое обращается к верховной власти, вплоть до президента страны, только если не получилось решить проблему на местах»,— заявил господин Валеев.
В случае же, если поселение возглавляет не авторитетный, уважаемый и ладящий с населением человек, то, полагает господин Валеев, есть риск заполнения вакуума публичной власти деструктивными элементами, способными воспользоваться недовольством граждан и направить его в политическое русло.
Категорически против реформы выступают башкирские коммунисты. Как рассказал «Ъ-Уфа» депутат Курултая Ильгам Галин, реформа МСУ будет обсуждаться республиканским отделением партии в ближайшие дни. «Представьте себе населенные пункты, находящиеся в 100 км от центра, например, в Зауралье. Там ведь образуется вакуум, безвластие, коллапс. Туда порой участковые не могут доехать, а потом ни скорая не приедет, ни снег не почистят»,— поделился он.
Прежде чем принимать законопроект, считает коммунист, необходимо провести общественные слушания с населением и главами местных советов, большинство которых, уверен Ильгам Галин, выступает против реформы. По его мнению, решать проблему МСУ необходимо за счет увеличения финансирования муниципалитетов и расширения возможностей для сельского населения.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законотворчеству Ирины Панькиной (ЕР), законопроект обсуждался на пленарном заседании Общероссийского юридического форума 4 декабря в Уфе. Она признала опасения, связанные с переходом на одноуровневую систему и укрупнением муниципалитетов, однако отметила, что сегодня полномочия органов местной власти раскиданы в более чем сотне нормативных актах. «Из-за такой рассогласованности норм возникает бесконечное перераспределение полномочий, непрозрачные механизмы ответственности и проблемы с финансовой основой работы муниципалитетов»,— рассказала она.
Централизация МСУ, считает госпожа Панькина, призвана прежде всего сделать лучше «жизнь наших людей на селе, в городах, в столицах». «Самим органам будет проще эффективно исполнять полномочия, а у людей, которые решают самые важные вопросы жителей на местах, появится четкая определенность»,— отметила депутат.