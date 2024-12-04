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ЮНЕСКО включило в список культурного наследия азербайджанский тандыр

Межправительственный комитет ЮНЕСКО включил в список нематериального культурного наследия изготовление тандыров и выпечку хлеба в Азербайджане, сообщило минкультуры республики. Всего в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 24 элемента культуры Азербайджана.

Номинация «Искусство изготовления тандыров и выпечка хлеба в Азербайджане» была представлена азербайджанским минкультом в ЮНЕСКО в 2023 году. Комитет ЮНЕСКО одобрил включение номинации в список на 19-й сессии 4 декабря.

Тандыр — печь-жаровня, мангал шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления пищи у народов Азии, Кавказа, Балканского полуострова. В Азербайджане с помощью тандыра (также тендир) выпекают хлеб «чурек» и лаваш. Тендиры использовались жителями поселений на территории современного Азербайджана, начиная с неолита (VI-VII тыс. до н.э.). Самый древний тендир, найденный в Азербайджане, археологи обнаружили в поселении Кюльтепе Нахичеванской республики. Он датировался V—IV тыс. до н. э.

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