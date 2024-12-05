В Свободном порту ловят льготы

Федеральные власти начали обсуждать продление в два-три раза периода льгот по налогам на прибыль и имущество, социальным страховым взносам для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом их попросили рыбопромышленники, столкнувшиеся с двукратным увеличением сроков окупаемости инвестпроектов по строительству и модернизации судов. В условиях общего роста нагрузки бизнес сильно зависит от преференций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Вице-премьер Юрий Трутнев в начале декабря направил на рассмотрение в Минвостокразвития, Минэкономики и Минфин обращение отраслевых союзов рыбной отрасли, предложивших продлить срок преференций по налогам и взносам для резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ), следует из его резолюции (копия есть к “Ъ”). В аппарате господина Трутнева и Минэкономики “Ъ” не ответили. В Минвостокразвития от комментариев воздержались. В Минфине обращение пока рассматривается.

СВП — территория на Дальнем Востоке с особыми режимами таможенного налогового и административного регулирования, созданная в 2015 году. Всего в ней 1,9 тыс. резидентов, совокупный объем вложений — 1,85 трлн руб. Инвесторы могут рассчитывать на сниженный налог на прибыль — до 5% в первые пять лет, имущество — 0% в первые пять лет, социальные страховые взносы в фонд оплаты труда — 7,6% на десять лет.

В ноябре 2024 года Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), ассоциации добытчиков минтая и краба попросили господина Трутнева поручить подготовить предложения по увеличению льготного периода по налогам на прибыль и имущество до 15 лет, социальным страховым взносам — с 10 до 20 лет, следует из текста обращения (есть у “Ъ”). Отраслевые организации мотивируют позицию увеличением сроков окупаемости проектов по строительству промысловых судов с 10 до 17–20 лет из-за высокой ключевой ставки ЦБ, введения экспортных пошлин, санкций и ограничений на поставку, установленных за рубежом.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев поясняет, что рыбаки начали становиться резидентами СПВ с 2017 года. Всего в рамках преференциальных режимов Дальнего Востока реализуют 3,8 тыс. объектов, 130 из них — в рыбной отрасли. 66 этих проектов — резиденты СВП: 61 в Приморье, по два на Сахалине и Камчатке, один — в Хабаровском крае. Собеседник “Ъ” в одной из компаний замечает, что мотивацией начала проектов изначально был упрощенный режим выделения участков и регистрации объектов в СПВ. Но сейчас инвесторы, по его словам, серьезно зависят от некоторых преференций.

Герман Зверев говорит, что для большинства «рыбных» резидентов СПВ льготные ставки по налогам и взносам еще действуют. В случае отмены единый соцналог заменят страховые взносы: размер отчислений увеличится до 30% от ФОТ. Сейчас на них приходится более 40% всех фискальных платежей отрасли, говорит он. По словам эксперта, в условиях падения выручки и прибыли отрасли любые колебания могут быть чувствительными и привести к дополнительному снижению рентабельности. Управляющий партнер Veta Илья Жарский замечает, что налог на прибыль с отменой льготы вырастет с 5% до 20%.

В АСРФ считают, что прекращение действия льготного режима увеличит налоговое бремя более чем в два раза, что станет критичным для компаний. Надо понимать, что большие проекты — это и длительные сроки окупаемости, замечают в АСРФ.

Управляющий партнер юркомпании Zharov Group Евгений Жаров не исключает, что отмена льгот скажется на финансовых показателях: «Это может привести к сокращению рабочих мест и даже к банкротствам». Он замечает, что с учетом расположения СПВ резиденты, связанные с рыбной отраслью, могут считаться для него ключевыми. Илья Жарский предполагает, что, формируя свою позицию в отношении обращения участников рыбной отрасли, власти могут ориентироваться на экономическую отдачу проектов. Он не исключает, что бизнесу удастся добиться продления льгот. «Госполитика последних лет направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока»,— замечает господин Жарский.

Александра Мерцалова