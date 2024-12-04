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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал историю про немецкого рыбака и ветер с Востока

Для представителей немецкого бизнеса создают в России условия лучше, чем те, которые ФРГ предлагает для российского бизнеса, счел президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас предприниматели стали отдавать предпочтение Востоку, а не Западу.

Президент рассказал, что его знакомый однажды гулял по набережной реки Шпре в Берлине и спросил рыбака, удается ли ему поймать рыбу. Рыболов сказал «нет», а на вопрос, почему так, добавил: «Ветер с Востока». Приятель в шутку сказал рыбаку: «Ну вот, все проблемы, вся грязь — с Востока».

«Я к чему это сейчас вспомнил: теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров. Сейчас мы говорим только о бизнес-среде»,— сказал господин Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства, в частности, выразил недоумение по поводу ухода немецкого автоконцерна Volkswagen с российского рынка. Он отметил, что из-за этого решения руководство компании было вынуждено закрывать предприятия и «выбросить» тысячи людей, которые сейчас выходят на забастовки. «Вот чтобы этого не было, не нужно принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам»,— подчеркнул Владимир Путин.

Volkswagen приостановил производство в РФ после начала спецоперации на Украине. В мае 2023 года автоконцерн продал свою долю российской «дочке» за €125 млн. В сентябре руководство VW заявило о планах закрыть три завода в Германии. В связи с этим работники девяти заводов Volkswagen вышли на забастовку.

О причинах кризиса Volkswagen — в материале «Ъ» «Народный автомобиль страшно отдалился от народа».

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