Мамбл-ром-хоррор

В российском прокате «Мой сосед — монстр» Кэролайн Линди — хоррор-ромком, в котором романтику обеспечивает чудовище, а за хоррор отвечает красавица.

Текст: Ксения Рождественская

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Начинающая актриса Лора Франко после онкологической операции вернулась в дом, где жила ребенком. Бойфренд-режиссер ее бросил — «я не могу быть сиделкой». Роль в его мюзикле, на которую она рассчитывала, теперь наверняка уйдет кому-то другому. У подруги вечно нет на нее времени. Лора страдает в одиночестве, обжирается пирогами и обливается слезами.

Вот только она не в одиночестве: оказывается, в шкафу до сих пор живет монстр из ее детства, тот самый, кто ночевал у нее под кроватью, когда она была маленькая. На вид — обросший нью-йоркский хипстер, выбравший своей ролевой моделью Чудовище из сериала конца 1980-х с Роном Перлманом, но не раз посмотревший и «Красавицу и чудовище» Кокто. По характеру — мерзкая тварь, пранкер, не дающий бедной Лоре ни ковер пропылесосить, ни телевизор посмотреть. И вообще, он требует, чтобы Лора убралась из этого дома: он, видите ли, привык жить сам по себе.

Понятно, что они подружатся: ведь Монстр декламирует Шекспира и плачет над мюзиклами с Фредом Астером. Понятно, что Лора пойдет на прослушивания к бывшему бойфренду, ведь сцена — это ее жизнь. Понятно, что, увидев бывшего, она все вспомнит и захочет то ли все вернуть, то ли отомстить. Понятно, что в финале она окажется на сцене и будет петь.

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Ромком, драмеди, хоррор, фэнтези, мюзикл (бродвейские закулисные интриги тут тоже есть) — полнометражный дебют Кэролайн Линди предлагает новый взгляд на «Красавицу и чудовище» и продвигает идею о том, что главное — научиться орать и бить посуду, а там гори все огнем. Сценарий Линди написала сама, и он автобиографичен: это ее бросили после онкодиагноза и это она выпустила на волю собственную ярость, трансформировав ее сначала в короткометражку про монстра, а потом вот в этот фильм. Он снят за 20 дней и 300 тысяч долларов, а грим Монстру делал оскароносный Дэвид Лерой Андерсон («Чокнутый профессор», «Люди в черном», «Американская история ужасов»).

В сущности, это фильм о том, что весь мир — кровать, а люди под ней — монстры, и Лора хочет быть такой же, как те, кто ее окружает. Здесь все столь же милы, сколь и отвратительны. Бывший бойфренд — прекрасный принц, вызывающий омерзение каждым своим поступком. Подружка — долговязая акула в поисках жертвы. Монстр (Томми Дьюи) — мужлан и хам, но Лоре это сейчас и нужно. Сама она, слишком цветущая для женщины, только что вышедшей из больницы, в компании Монстра расцветает еще больше. Она осознает, что не должна держать свою ярость запертой в шкафу, что можно и нужно ссориться, говорить, что думаешь, рвать горло любому, кто не уходит с дороги. С монстрами жить — из-под кровати не вылезать.

Линди говорит, что хотела найти новый подход к ромкому: сердце истории — сама Лора, которая «начинает влюбляться в себя и в своих демонов», женщина, которая перестает слушаться всех подряд и находит собственный голос.

Главную роль в фильме играет «королева крика» Мелисса Баррера («Крик»). Орет ли она? Да, разумеется. «Мой сосед — монстр» намеренно театрален, здесь орут, любят, мстят и поглощают китайскую еду так, чтобы было слышно и видно на галерке. Находит ли героиня собственный голос? Нет. Раньше она слушалась маму, бойфренда, подругу, сейчас она слушается Монстра.

На фестивале «Сандэнс», где «Мой сосед — монстр» был показан в полуночной хоррор-программе, половина критиков пришла в восторг, другая еле сдерживала раздражение. Одни следили, как юная сильная Лора весело борется за справедливость и ищет себя, другие наблюдали, как диковатая сталкерша Лора потихоньку скатывается в безумие. Кэролайн Линди уверена, что снимала фильм на первый сюжет. Но вообще-то человеческая цивилизация в последнее время тоже уверена, что борется за справедливость и ищет себя. А на самом деле бьет тарелки, очень громко кричит и умиленно слушает монстров, декламирующих ей Шекспира. Бедняжки мы! Хоть тень любви нам дав, утешьте нас; ведь верим так легко мы.

В прокате с 12 декабря

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