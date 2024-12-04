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Коммерсантъ FM
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Футбольным болельщикам конкуренция не помогает

Посещаемость чемпионата России застыла на уровне прошлого сезона

Невысокая посещаемость остается одной из проблем чемпионата России по футболу. Несмотря на возросший уровень конкуренции, в осенней части нынешнего первенства она осталась на том же уровне, на каком была в прошлом сезоне, чуть-чуть превысив отметку в 11 тыс. зрителей в среднем на игре. Это даже меньше, чем на проходящих в менее удобные временные слоты матчах Кубка страны, второго по рангу внутреннего соревнования, в котором, в отличие от чемпионата, не используется Fan ID.

Больше всего зрителей в нынешнем чемпионате России присутствовало на матче «Зенит»—«Спартак» — 48534 человека

Больше всего зрителей в нынешнем чемпионате России присутствовало на матче «Зенит»—«Спартак» — 48534 человека

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше всего зрителей в нынешнем чемпионате России присутствовало на матче «Зенит»—«Спартак» — 48534 человека

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшие выходные 18-м туром чемпионата России завершится первая часть очередного сезона в отечественном футболе, по-прежнему существующем в режиме международной изоляции. В нем в последние годы появилось немало позитивных трендов, но одна из наиболее болезненных тем не теряет актуальности. Речь о посещаемости. Нет ничего странного, что на нее обращают внимание многие футбольные функционеры, а президент РПЛ Александр Алаев, комментируя «РИА Новости» итоги первого круга первенства, включил в список «главных разочарований», с ним связанных.

Посещаемость относительно недавно была предметом гордости всех, кто имеет отношение к российскому футболу. После впервые прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира, на котором сборная-хозяйка дошла до четвертьфинала, она росла бурными темпами, в конце концов превысив рубеж в 17 тыс. зрителей в среднем на матче. Этот показатель был близок к показателям, характерным для флагманских чемпионатов «большой пятерки» — английскому, испанскому, итальянскому, немецкому и французскому, хотя раньше российская лига находилась от них очень далеко.

Падение посещаемости произошло в 2020 году из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей введение разной степени жесткости ограничений, в том числе по присутствию зрителей на играх.

Однако и когда ограничения были сняты, она не восстановилась, а, наоборот, рухнула (см. график). И этот парадокс невозможно было объяснить ничем иным, кроме внедрения в чемпионате России в 2022 году системы обязательной идентификации посетителей матчей, известной как Fan ID. Ее появление было встречено в штыки объединениями фанатов практически всех клубов высшего дивизиона, приравнивавших систему к нарушению личных свобод и бойкотировавших даже важные игры.

В минувшие два года шел процесс привыкания к Fan ID. Правительство уже успело смягчить процедуру его оформления (теперь она, например, может осуществляться дистанционно, без визита в МФЦ), а РПЛ и Минцифры РФ постоянно отчитывались о растущем количестве тех, кто его оформил. К началу 2024 года оно превысило 1,5 млн человек. Однако статистика настаивает на том, что негативный «эффект Fan ID» в чемпионате России по-прежнему заметен.

Средняя посещаемость первых 17 туров текущего турнира составила 11,1 тыс. зрителей, по сути никак не изменившись по сравнению с сезоном предыдущим.

И это притом, что изменения в лучшую сторону как раз вроде бы были неизбежны из-за одного чрезвычайно значимого фактора. Дело в градусе конкуренции в турнире, который обычно жестко коррелирует с интересом к нему и востребованностью у публики.

В этом смысле концовка предыдущего чемпионата была просто идеальной. В заключительном туре на его золото претендовали с более или менее равными шансами сразу три клуба — игравшие друг с другом «Краснодар» и «Динамо», а также «Зенит», все-таки взявший шестой подряд титул. Новое первенство эту приятную особенность сохранило.

За 17 туров лидерство в нем четырежды переходило из рук в руки, а на верхушке таблицы успели побывать три клуба — возглавляющий ее сейчас «Зенит», отстающий от него всего на очко «Краснодар» и располагающийся вместе со «Спартаком» в четырех баллах позади краснодарцев «Локомотив». И с запутывающими расклад сенсациями в виде побед над лидерами аутсайдеров чемпионат очевидного дефицита тоже не испытывал. Однако это не привлекло болельщиков на трибуны.

А идеальным подтверждением гипотезы насчет «эффекта Fan ID» выглядит проходящий параллельно с чемпионатом Кубок страны, в котором система идентификации не действует. В рамках турнира на групповом этапе «Пути РПЛ» и четвертьфинальной стадии его play-off было сыграно 56 матчей между представителями высшего дивизиона.

У некоторых грандов — «Зенита», «Краснодара», «Спартака» — в кубковых встречах дела с заполняемостью стадионов обстояли хуже, чем в чемпионате. Но в целом картина не в его пользу.

Средняя посещаемость кубковых встреч между командами РПЛ — 12,1 тыс. зрителей — на тысячу человек превышает среднюю посещаемость встреч первенства.

Разница еще больше бросается в глаза, если принять во внимание несколько нюансов. Кубок России — это все же второе по рангу футбольное состязание, традиционно менее популярное, чем первое. Матчей с по-настоящему громкой «афишей» в этом его розыгрыше было всего шесть — по два «Динамо» со «Спартаком» и ЦСКА с «Краснодаром» на групповой стадии и два «Динамо» с «Локомотивом» в play-off. А проходят кубковые встречи в куда менее удобные временные слоты, нежели встречи чемпионата,— посреди недели, нередко начинаясь либо задолго до окончания рабочего дня, либо, напротив, слишком поздно, после восьми вечера, иногда к тому же накладываясь на трансляции матчей Лиги чемпионов, которая, невзирая на отсутствие клубов РПЛ, все же интересует российских болельщиков.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков

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