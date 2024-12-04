Зюганов считает, что «травма ЕГЭ» в России будет заживать минимум 20 лет
Руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что введение болонской системы образования в России — это «худшее, что можно было придумать». По его словам, единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанес России «травму», которая будет заживать не менее 20 лет.
Геннадий Зюганов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум»,— сказал господин Зюганов на форуме ВТБ «Россия зовет!» корреспонденту URA.RU. Он добавил, что из-за слабых экономики и образования Россия не сможет стать великой державой.
27 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах правительства восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям. Обучать таким профессиям станут в учреждениях начального профобразования. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также предложил отменить ОГЭ и ЕГЭ при поступлении на рабочие специальности.
Подробнее — в материале «Ъ» «От класса до рабочего».