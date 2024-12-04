Зюганов считает, что «травма ЕГЭ» в России будет заживать минимум 20 лет

Руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что введение болонской системы образования в России — это «худшее, что можно было придумать». По его словам, единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанес России «травму», которая будет заживать не менее 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум»,— сказал господин Зюганов на форуме ВТБ «Россия зовет!» корреспонденту URA.RU. Он добавил, что из-за слабых экономики и образования Россия не сможет стать великой державой.

27 ноября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах правительства восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям. Обучать таким профессиям станут в учреждениях начального профобразования. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также предложил отменить ОГЭ и ЕГЭ при поступлении на рабочие специальности.

Подробнее — в материале «Ъ» «От класса до рабочего».