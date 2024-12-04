ЦБ продлил меры поддержки для страхового рынка на 2025 год

Центробанк (ЦБ) продлил до 31 декабря 2025 года право страховщиков не раскрывать информацию, «чувствительную к санкционному риску». К ней относятся в том числе сведения о руководстве, структуре и составе акционеров, а также сведения о реорганизации.

Также ЦБ разрешил страховщикам не раскрывать:

чувствительную к санкционным рискам информацию при публикации финансовой отчетности;

информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением совета директоров ЦБ;

сведения из реестра страховых агентов и брокеров.

При этом ЦБ отказался от одной ранее введенной меры — возможности страховщиков по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать рейтинг российской организации для расчета собственных средств и рисков.

В 2022 году на фоне военной операции на Украине ЦБ дал страховщикам возможность не раскрывать в 2023 году «чувствительные» к санкционному риску сведения, в том числе информацию о структуре собственности, топ-менеджменте и акционерах, страховых агентах. В 2024 году страховщики пользовались аналогичными послаблениями от регулятора.

О ситуации на рынке страхования — в материале «Ъ» «Откройте, полисия».