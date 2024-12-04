Рост промышленности в Башкирии замедляется восьмой месяц подряд

Индекс промышленного производства в Башкирии с января по октябрь 2024 года вырос на 4,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает Башстат. Наибольший вклад в рост промышленности внесли обрабатывающие производства (7,4%), энергетический сектор вырос на 0,4%. Сырьевой и коммунальный сектор упали на 10% и 4,9% соответственно.

С начала года ежемесячно фиксируется снижение темпов роста, к октябрю совокупный показатель роста за 10 месяцев к аналогичному периоду 2023 года достиг минимальных значений. Пиковые значения рост промышленного производства фиксировался в январе-феврале — 10,1% к первым двум месяцам 2023 года. В январе-октябре прошлого года темпы роста составляли 8,1% к январю-октябрю 2022 года.

Лучшую динамику в обрабатывающих сферах демонстрировали производство пищевых продуктов (рост на 36,5%), бумаги и бумажных изделий (15,7%), прочих транспортных средств и оборудования (15,6%). Производство кожи и кожаных изделий за это же время просело на 25,5%, ремонт и монтаж машин — на 22,2%, готовых металлических изделий — на 20,2%, говорится в отчете статведомства.

Идэль Гумеров