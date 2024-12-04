В Башкирии увеличен налог для трудовых мигрантов на 2025 год

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, согласно которому в 2025 году будет увеличен налог для трудовых мигрантов. Так, авансовый платеж по налогу на доходы физлиц для иностранных граждан, работающих в республике на основании патента, составит 6,3 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии, коэффициент, который был рассчитан с учетом показателей средней зарплаты в республике, установили для того, чтобы приблизить налоговую нагрузку на мигрантов к налоговой нагрузке на жителей республики. Эта сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства, где широко востребован труд иностранцев. Закон принесет местному бюджету 828,5 млн руб.

Венера Хисамова