Ученые ожидают, что к 2027 году в Арктике не останется льда

Арктика может полностью освободиться ото льда в течение трех лет, к 2027 году, что станет «зловещим событием» для планеты, сообщает Daily Mail. Издание ссылается на исследования климатолога Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцента университета Колорадо Александру Ян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рената Ямбаева, Коммерсантъ Фото: Рената Ямбаева, Коммерсантъ

Минимальная площадь морского льда в 2024 году составила 1,65 млн кв. миль, что значительно ниже среднего показателя за 1979–1992 годы (2,65 млн кв. миль). Ученые использовали 300 компьютерных симуляций, которые показали, что первый день без льда в Арктике наступит в течение 9–20 лет, причем вне зависимости от изменения объемов выбросов парниковых газов.

При этом девять из 300 симуляций показали, что лед в Арктике может растаять уже через три года. По словам госпожи Хёзе, первый день без льда в Арктике может существенно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. В частности, на юге Италии прогнозируется экстремальное для этого региона похолодание до –20°С, а в Скандинавии могут начаться лесные пожары.

Ученые уточняют, что исчезновение арктического льда не приведет к значительным изменениям уровня моря, потому что лед уже находится в воде. Но если после таяния льда в Арктике море нагреется сильнее, то начнут таять ледники на суше, и это приведет к повышению уровня моря.

В Северном Ледовитом океане с середины 1990-х годов наблюдается заметное сокращение морского ледяного покрова. После достижения абсолютного минимума в сентябре 2012 года сезонные колебания площади распространения ледяного покрова стабилизировались на новом уровне, который почти на четверть ниже среднеклиматической нормы 1979–2018 годов.

О ситуации в Арктике — в материале «Науки» «Коварный лед».