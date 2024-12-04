В районе Таганрога уничтожено 12 беспилотников

Рано утром 4 декабря в районе Таганрога силы ПВО отражают атаку дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, на данный момент в регионе уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 беспилотных летательных аппаратов. «Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается»,— пишет господин Слюсарь.

В это же время сигналы беспилотной и ракетной опасности звучали в Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

В Минобороны РФ сообщили, что беспилотников над территорией Ростовской области было шесть. В целом же, по данным МО РФ, дежурными средствами ПВО над территорией страны этим утром были перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Пять дронов было уничтожено над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Рязанской области, один – над территорией Астраханской области и пять – над территорией Краснодарского края.

Сергей Алексеев