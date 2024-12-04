«СИБУР Холдинг»

Основной российский производитель базовых полимеров, каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза. Компания создана в 1995 году. Объем выпуска в 2023 году — 8 млн тонн продуктов нефтегазохимии без учета углеводородного сырья. В состав группы входят 37 предприятий в РФ и за рубежом. Число сотрудников — 34,7 тыс. человек на конец 2023 года. Выручка компании по итогам 2023 года — 1,09 трлн руб., чистая прибыль — 168,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2024 года выручка компании выросла на 7,6% год к году, до 840,7 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 157,8 млрд руб.

По последним раскрытым данным, в состав акционеров СИБУРа входят Леонид Михельсон (30,6%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), бывшие акционеры ТАИФ, получившие доли в СИБУРе в результате сделки по слиянию в 2021 году (15%), а также действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа (12,325%). Гендиректор компании — Михаил Карисалов.