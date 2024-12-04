Экономика с неявными причинами охлаждения

В свежем выпуске «Мониторинга экономической ситуации» аналитики Института Гайдара (ИЭП) опубликовали свои оценки того, в какой части экономического цикла находится сейчас РФ. Они напоминают, что, хотя понимание этого принципиально важно для всех экономических агентов, поскольку должно определять стратегию их действий, применение концепции экономического цикла в макроэкономическом анализе связано с серьезной проблемой — данный показатель является ненаблюдаемым.

Поясним, что фактическая динамика ВВП складывается из трендовой, циклической и сезонной компонент. На данных с января 2001 года по июнь 2024 года аналитики ИЭП выделили циклическую компоненту выпуска (или разрыв выпуска), которая представляет собой временной ряд отклонений ВВП от своих потенциальных значений. Выяснилось, что максимальный «перегрев» экономики РФ наблюдался накануне мирового кризиса 2008 года и составлял 6,2%. Позже, в 2008–2009 годах глубина спада увеличилась до 6,6%. Более глубокий спад в 8,5% был лишь в 2020 году, когда были введены ограничительные меры в условиях пандемии. Но тот спад был кратковременным, и ВВП быстро восстановился с ослаблением ограничений.

Далее, в течение 2021 года ВВП превышал свой потенциальный уровень на 1–2%. С февраля 2022-го с объявлением первого пакета санкций экономика начала замедляться и в апреле-мае достигла нижней точки фазы цикла — примерно минус 3,5% от потенциального уровня. После этого объем выпуска начал постепенно расти и к началу 2023 года восстановился до уровня минус 1,5–2% от потенциала. К маю 2023-го экономика перешла в положительную фазу цикла (около 1%), продержавшись в нем до конца года. С 2024 года положительный разрыв выпуска начал расти, и в мае циклическая компонента ВВП достигла пика в 3,3%. В июне показатель снизился до 2%, что можно трактовать как первые признаки начала охлаждения экономики.

При этом разрыв выпуска остается положительным, отмечают в ИЭП. «Это может свидетельствовать как о влиянии жесткой денежно-кредитной политики Банка России, так и о том, что экономика естественно возвращается на свою трендовую траекторию, темпы роста которой ниже текущих значений. Для более уверенных выводов о причинах и рисках охлаждения экономики требуется накопить дополнительные статистические данные»,— заключают в ИЭП.

Артем Чугунов