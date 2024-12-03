На трассе в Сочи ввели режим ЧС из-за последствий оползня

В Хостинском районе Сочи из-за оползня, повредившего участок федеральной трассы, 3 декабря был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дорожные службы начали работы по укреплению склона, установив временные сваи. Восстановление трассы идет круглосуточно, специалисты разрабатывают долгосрочные меры для стабилизации дорожного полотна.

Власти призвали автомобилистов временно воспользоваться пригородными электричками, которые в часы пик ходят каждые 30 минут. Андрей Прошунин отметил, что поезда могут стать удобным транспортом до аэропорта, Адлера, а также горного кластера. В случае увеличения пассажиропотока расписание будет скорректировано, а количество вагонов увеличено.

Кроме того, рассматривается использование Новороссийского шоссе как альтернативного маршрута, однако эта трасса нуждается в расчистке и ремонте для увеличения пропускной способности. Работы в этом направлении уже начались.

Нурий Бзасежев