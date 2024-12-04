В гостях у псевдосказки
Выходит в прокат «Дикий алмаз» Агаты Риданже
Фильм французского режиссера-дебютанта Агаты Риданже «Дикий алмаз» (Diamant Brut) участвовал в конкурсе Каннского фестиваля этого года. Михаил Трофименков так и не понял, искренне ли режиссер переживает за свою Золушку или издевается над зрителями.
Лиана (Малу Хебиди) готова изловчиться как угодно ради того, чтобы вырваться из своего неблагополучия в звезды соцсетей
Фото: «U Films»
«Дикий алмаз» — это звучит загадочно, сулит авантюрную канву а-ля «Роман с камнем», но ничего загадочного ни в названии, ни в сюжете нет. «Диких алмазов», строго говоря, не существует. Есть необработанные алмазы, и именно таким неограненным драгоценным камнем видится Риданже девятнадцатилетняя гопница Лиана Пужи (Малу Хебиди).
Все падчерицы общества потребления несчастны в современном кино поразительно однообразно. Вот Лиана бежит-бежит-бежит по затхлым окраинам города. Бежит из ниоткуда в никуда, как бегут сотни ее сверстниц в сотнях фильмов о неприкаянной молодежи, хотя бы в английской «Птице», вышедшей в наш прокат на прошлой неделе. Затасканная, мягко говоря, метафора слепого порыва к свободе детей депрессивных кварталов.
А вот Лиана мчится на мопеде с таким же приютским воспитанником Дино (Идир Азугли), как мчатся в сотнях фильмов, да и в той же «Птице», ее экранные «сестры». Тоже, прости господи, метафора скоропостижной свободы, иллюзию которой приносят скорость и ветер в лицо.
Язык социального реализма удушливо беден и сводится к перепевам увенчанной в Канне «Розетты» (1999, братья Дарденн), фильма о задыхающейся в нищенском небытии девчонке.
Что касается «необработанности» Лианы, трудно представить себе ювелира, который бы взялся за огранку этой девушки с борцовскими плечами. Она сама себя гранит как бог на душу положит. Стирает ноги до кровавых мозолей, лишь бы пофигурять в украшенных стразами туфлях на шпильках, украденных в районном супермаркете. Ворует она там все, что в сумочку влезет, от наушников до парфюма. А потом с напором недурного коммивояжера впаривает добычу соседям: от гопоты, коротающей время на корточках под забором, до благопристойных домохозяек.
Деньги ей нужны, чтобы «стать французской Ким Кардашьян», что бы это ни значило. Хотя человечнее было бы отдать их пусть и непутевой, но матери, с которой Лиана делит кров и которой грозит выселение за неуплату аренды. А, плевать. Грудь Лиана накачала силиконом по самое не могу. На очереди — перепрошивка ягодиц. Если нет бабок на профессиональное тату, обойдется собственными силами: плевать, что самоделка на животе напоминает колото-резаную рану. Все равно в соцсети, где фигуряет Лиана, найдутся пылкие поклонники и ненавистники, очевидно, также обделенные судьбой.
При всей своей демонстративной гиперсексуальности Лиана не просто девственница — кажется, она фригидна по определению. Не в состоянии ни отдаться нежному Дино, возможно, потому что на скромную, но достойную жизнь, которую он только и может ей предложить, она категорически не согласна. Ни, махнув пару-тройку бокалов шампанского, станцевать стриптиз перед светскими селадонами на вечеринке, куда невзначай забрела. Впрочем, слупить с деликатных охальников семьсот евро она таки слупила: чего добру пропадать.
Дикости нашему «алмазу» тоже не занимать. Отшить не моргнув глазом пацанов, домогающихся ее силиконовых статей,— дело святое. Отбиться от охранников обворованного супермаркета — тоже. Но Лиана с пол-оборота атакует и свою кураторшу из социального центра, и маму.
«Люди хотят меня видеть!», «Я вдохновляю людей!», «Мама меня не уважает, мы не в средневековье живем!», «Я свободна, я ухожу!», «Моя главная ценность — правда!»… Девушка, по ночам танцующая на фонарном столбе, как на шесте стрип-клуба, нуждается не в зрительском сочувствии, а в нежной заботе психотерапевтов: нельзя же жить годами за гранью нервного срыва и социального отчаяния.
Однако есть, есть в нашем мире социальные лифты, вывозящие таких вот Лиан из небытия. Реалити-шоу «Остров чудес» проявляет к Лиане непонятно чем обоснованный интерес. Большую часть фильма героиня, почувствовавшая себя «инфлюенсером», ждет звонка от таинственной телемадам Феррер. Зритель догадывается, что девушке предстоит крутой облом и никакие чудеса ей не светят.
Но нет, единственное достоинство фильма в том, что Риданже жестоко обломает зрительские антииллюзии. Все будет хорошо, и Лиана впервые полетит на самолете навстречу карьере французской Ким Кардашьян. Если, конечно, самолет не грохнется, что было бы циничным и логичным финалом этой псевдосказки.