В гостях у псевдосказки

Фильм французского режиссера-дебютанта Агаты Риданже «Дикий алмаз» (Diamant Brut) участвовал в конкурсе Каннского фестиваля этого года. Михаил Трофименков так и не понял, искренне ли режиссер переживает за свою Золушку или издевается над зрителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиана (Малу Хебиди) готова изловчиться как угодно ради того, чтобы вырваться из своего неблагополучия в звезды соцсетей

Фото: «U Films» Лиана (Малу Хебиди) готова изловчиться как угодно ради того, чтобы вырваться из своего неблагополучия в звезды соцсетей

Фото: «U Films»

«Дикий алмаз» — это звучит загадочно, сулит авантюрную канву а-ля «Роман с камнем», но ничего загадочного ни в названии, ни в сюжете нет. «Диких алмазов», строго говоря, не существует. Есть необработанные алмазы, и именно таким неограненным драгоценным камнем видится Риданже девятнадцатилетняя гопница Лиана Пужи (Малу Хебиди).

Все падчерицы общества потребления несчастны в современном кино поразительно однообразно. Вот Лиана бежит-бежит-бежит по затхлым окраинам города. Бежит из ниоткуда в никуда, как бегут сотни ее сверстниц в сотнях фильмов о неприкаянной молодежи, хотя бы в английской «Птице», вышедшей в наш прокат на прошлой неделе. Затасканная, мягко говоря, метафора слепого порыва к свободе детей депрессивных кварталов.

А вот Лиана мчится на мопеде с таким же приютским воспитанником Дино (Идир Азугли), как мчатся в сотнях фильмов, да и в той же «Птице», ее экранные «сестры». Тоже, прости господи, метафора скоропостижной свободы, иллюзию которой приносят скорость и ветер в лицо.

Язык социального реализма удушливо беден и сводится к перепевам увенчанной в Канне «Розетты» (1999, братья Дарденн), фильма о задыхающейся в нищенском небытии девчонке.

Что касается «необработанности» Лианы, трудно представить себе ювелира, который бы взялся за огранку этой девушки с борцовскими плечами. Она сама себя гранит как бог на душу положит. Стирает ноги до кровавых мозолей, лишь бы пофигурять в украшенных стразами туфлях на шпильках, украденных в районном супермаркете. Ворует она там все, что в сумочку влезет, от наушников до парфюма. А потом с напором недурного коммивояжера впаривает добычу соседям: от гопоты, коротающей время на корточках под забором, до благопристойных домохозяек.

Деньги ей нужны, чтобы «стать французской Ким Кардашьян», что бы это ни значило. Хотя человечнее было бы отдать их пусть и непутевой, но матери, с которой Лиана делит кров и которой грозит выселение за неуплату аренды. А, плевать. Грудь Лиана накачала силиконом по самое не могу. На очереди — перепрошивка ягодиц. Если нет бабок на профессиональное тату, обойдется собственными силами: плевать, что самоделка на животе напоминает колото-резаную рану. Все равно в соцсети, где фигуряет Лиана, найдутся пылкие поклонники и ненавистники, очевидно, также обделенные судьбой.

При всей своей демонстративной гиперсексуальности Лиана не просто девственница — кажется, она фригидна по определению. Не в состоянии ни отдаться нежному Дино, возможно, потому что на скромную, но достойную жизнь, которую он только и может ей предложить, она категорически не согласна. Ни, махнув пару-тройку бокалов шампанского, станцевать стриптиз перед светскими селадонами на вечеринке, куда невзначай забрела. Впрочем, слупить с деликатных охальников семьсот евро она таки слупила: чего добру пропадать.

Дикости нашему «алмазу» тоже не занимать. Отшить не моргнув глазом пацанов, домогающихся ее силиконовых статей,— дело святое. Отбиться от охранников обворованного супермаркета — тоже. Но Лиана с пол-оборота атакует и свою кураторшу из социального центра, и маму.

«Люди хотят меня видеть!», «Я вдохновляю людей!», «Мама меня не уважает, мы не в средневековье живем!», «Я свободна, я ухожу!», «Моя главная ценность — правда!»… Девушка, по ночам танцующая на фонарном столбе, как на шесте стрип-клуба, нуждается не в зрительском сочувствии, а в нежной заботе психотерапевтов: нельзя же жить годами за гранью нервного срыва и социального отчаяния.

Однако есть, есть в нашем мире социальные лифты, вывозящие таких вот Лиан из небытия. Реалити-шоу «Остров чудес» проявляет к Лиане непонятно чем обоснованный интерес. Большую часть фильма героиня, почувствовавшая себя «инфлюенсером», ждет звонка от таинственной телемадам Феррер. Зритель догадывается, что девушке предстоит крутой облом и никакие чудеса ей не светят.

Но нет, единственное достоинство фильма в том, что Риданже жестоко обломает зрительские антииллюзии. Все будет хорошо, и Лиана впервые полетит на самолете навстречу карьере французской Ким Кардашьян. Если, конечно, самолет не грохнется, что было бы циничным и логичным финалом этой псевдосказки.

Михаил Трофименков