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Коммерсантъ FM
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ООН отметила зеленые облигации Москвы в числе лучших практик по экологии

Программа ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат») отобрала 25 наиболее успешных практик городов мира по борьбе с изменением климата. В их числе оказались зеленые облигации Москвы.

В документе (.pdf) говорится, что зеленые облигации оказали «глубокое влияние» на «экологический и социальный ландшафт». Деньги были направлены на модернизацию общественного транспорта, в том числе на покупку 451 электробуса. В 2023 году проекты, профинансированные за счет выпуска зеленых облигаций в 2021 году, снизили выбросы загрязняющих веществ и CO2 почти на 980 тонн и 39,4 тыс. тонн соответственно.

В перечне «ООН-Хабитат» также есть практики по борьбе с изменением климата в Барселоне, Брюсселе, Буэнос-Айресе, Мехико, французском городе Сена-Сен-Дени и других городах.

У москвичей благодаря зеленым облигациям появилась возможность принять участие в формировании зеленой повестки города, отметила вице-мэр Мария Багреева. По ее мнению, частные инвесторы, покупая облигации, «внесли свой вклад в улучшение экологии в Москве и развитие современной городской инфраструктуры».

О борьбе с изменением климата — в материале «Ъ» «Климату назвали новую цену».

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