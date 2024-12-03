В одной из школ Чувашии выявили нарушения при организации питания детей

В Чувашии в одной из школ Янтиковского округа в ходе проверки соблюдения противопожарного законодательства выявили санитарно-эпидемиологические нарушения при организации питания несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сотрудники районной прокуратуры выявили нарушения в МБОУ школе им. героя Советского Союза П.Х. Бухтулова. На крыльце со стороны улицы обнаружили склад продуктов питания и полуфабрикатов. Рядом друг с другом хранили замороженные котлеты, очищенные лук и картофель, нашинкованную морковь, яйца и очистки от овощей. Отмечается, что ни одна из упаковок продуктов не имела маркировки с датой изготовления и сроком годности. В холодильнике было достаточно места для складирования продуктов. Работники столовой и сотрудники школы не смогли назвать причину складирования продуктов на улице.

Прокуратура Янтиковского района проводит дополнительные проверки. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил при обучении детей).

Диана Соловьёва