В Высокогорском районе судебные приставы арестовали два трактора и комбайн, принадлежащие местной компании, специализирующейся на выращивании зерновых культур. Общий долг предприятия перед местным жителем составляет более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания задолжала средства по договору займа, который не был возвращен вовремя. Суд постановил вернуть долг с неустойкой. В ответ на невыполнение решения суда судебные приставы составили акт ареста дорогостоящей техники. Если долг не будет погашен в течение 10 дней, тракторы и комбайн будут выставлены на торги.

Анар Зейналов