Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

В Высокогорском районе судебные приставы арестовали два трактора и комбайн, принадлежащие местной компании, специализирующейся на выращивании зерновых культур. Общий долг предприятия перед местным жителем составляет более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Высокогорском районе арестовали сельхозтехнику на 3 млн рублей из-за долга

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания задолжала средства по договору займа, который не был возвращен вовремя. Суд постановил вернуть долг с неустойкой. В ответ на невыполнение решения суда судебные приставы составили акт ареста дорогостоящей техники. Если долг не будет погашен в течение 10 дней, тракторы и комбайн будут выставлены на торги.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...