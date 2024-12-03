В Казани снежный покров сформируется к середине декабря, когда температура начнет стабильно снижаться после прихода холодного антициклона. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил профессор-климатолог Юрий Переведенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор-климатолог: В Казани снежный покров сформируется к середине декабря

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Профессор-климатолог: В Казани снежный покров сформируется к середине декабря

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Несмотря на календарную зиму, погода остается теплой из-за воздушных масс, пришедших из Северной Атлантики. Однако к концу недели ситуация изменится. С приходом скандинавского антициклона температура в Казани начнет постепенно снижаться. Ночные морозы могут достигать -10°C, а днем температура также будет отрицательной, что создаст условия для формирования стабильного снежного покрова.

Снежный покров в Казани можно ожидать в середине декабря, когда температура стабилизируется, а осадки будут уже настоящим снегом, а не мокрым, тающим на поверхности. Профессор отметил, что аномально теплая погода в России, особенно в Сибири, является следствием глобального потепления, которое влияет на атмосферные процессы и продолжительность зимнего сезона.

Профессор также добавил, что с середины июня температура в России стабильно превышает климатическую норму, что является частью более широких изменений в климате, связанных с глобальным потеплением. В частности, Сибирь, где обычно должны быть суровые морозы, сейчас переживает аномальные температурные колебания, что влияет на всю зимнюю погоду.

Анар Зейналов