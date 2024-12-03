Министерство образования Саратовской области возглавил Алексей Федотов

Алексей Федоров стал исполняющим обязанности министра образования Саратовской области с 3 декабря, сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина. Ранее он занимал должность заместителя министра и возглавлял комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования.

Михаил Орлов был освобожден от должности заместителя председателя правительства - министра образования Саратовской области. Постановление о его увольнении подписал Роман Бусаргин. С 3 декабря Михаил Орлов назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

На заседании областной думы 27 ноября депутаты поддержали кандидатуру Михаила Орлова на пост заместителя председателя правительства, после он лишился министерского портфеля.

Никита Маркелов